Στα άκρα η προκλητικότητα της Άγκυρας: Δεσμεύει με Navtex περιοχή νότια της Ρόδου

Μετά την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα, η Άγκυρα δείχνει... τα δόντια της στην Ελλάδα και με Navtex δεσμεύει περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

Συγκεκριμένα προγραμματίζει άσκηση για τις 2 Δεκεμβρίου, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου, διεκδικώντας τη δική της υφαλοκρηπίδα.

TURNHOS N/W : 1425/19



MEDITERRANEAN SEA



MILITARY EXERCISES, ON 02 DEC 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;



35 30.00 N - 027 40.00 E



35 00.00 N - 027 15.00 E



34 40.00 N - 028 00.00 E



35 20.00 N - 028 20.00 E



CAUTION ADVISED.

Στο ΝΑΤΟ η τουρκική προκλητικότητα

«Φουλάρει» τις μηχανές για να προχωρήσει μπροστά η κυβέρνηση, με στόχο να ξεφύγει από το… τρολάρισμα που υφίσταται εξαιτίας των χειρισμών στις διοικήσεις των νοσοκομείων και τον διορισμό του παραιτηθέντος -πλέον- Κώστα Πατέρα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας.

Αξιοποιώντας το θετικό κλίμα στην οικονομία και διαφοροποιώντας ταυτόχρονα την πολιτική του στο προσφυγικό, ως προς το σκληρότερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάλαβε ότι η κοινή γνώμη κατέγραψε αρνητικά το φάουλ με τις τοποθετήσεις «κολλητών» και άλλων στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Και για αυτό το λόγο αναζητά τρόπους να ξεφύγει από την εικόνα που δημιούργησε αλλά και τους συνειρμούς που προκλήθηκαν αφού προεκλογικά κινείτο με συνεντεύξεις και με απόψεις τις οποίες κοινοποιούσε στο διαδίκτυο, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.

Με την ευκαιρία που του δίνει το συνέδριο αλλά και οι ρυθμοί της οικονομίας, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να μετατοπίσει την πολιτική του και στο προσφυγικό για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ψηφοφόρων και του απλού κόσμου που ζητά ριζική αντιμετώπιση, όπως άλλωστε δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τη διαφορά ανάμεσα στην υπόλοιπη πολιτική που εφαρμόζει.

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία

Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να εμφανίσει ότι ασκεί συνεχώς μια πολιτική που στόχο έχει να μειώσει την ροή των προσφύγων και μεταναστών και να ελέγξει την παραμονή τους όσων τελικώς θα παραμείνουν στη χώρα μας, ο πρωθυπουργός συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στον οποίο εξέθεσε όλη την μέχρι σήμερα πορεία σημειώνοντας παράλληλα πως η ελληνική κυβέρνηση και με τι τρόπο αντιμετωπίζει το μείζον αυτό θέμα.

Οι δύο χώρες έχουν μακραίωνη ιστορική επαφή και οι δύο λαοί βρίσκονται κοντά. Επομένως η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του κρίθηκε επιβεβλημένη.

Στην επικοινωνία του με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξήγησε τα μέτρα τα οποία πριν λίγο καιρό έχει λάβει και τις αποφάσεις που έχει πάρει σχετικά με τη διαδικασία αιτούντων ασύλου.

Επίσης τον ενημέρωσε για την πρόθεσή δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας κλειστού τύπου τα οποία θα «στηθούν» σε ορισμένα σημεία της χώρας με στόχο την αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου.

Παράλληλα, μετά από την επίθεση που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν κατά του Γάλλου προέδρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετά και την πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου με τη Λιβύη.

Για αυτό το λόγο ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε την στήριξη της Γαλλίας αλλά και συνολικά της Ευρώπης με στόχο να κοπεί ο «τσαμπουκάς» στην Τουρκία, ιδίως στην προσπάθειά της να χαράξει νέα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης μέσα από την Ελληνική ΑΟΖ «εξαφανίζοντας» μέχρι και νησιά σαν την Κρήτη ή το Καστελόριζο.

Άλλωστε, η τουρκική προκλητικότητα αναμένεται να τεθεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό και για αυτό ζήτησε από τον Γάλλο Πρόεδρο ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα διεξαχθεί στο Λονδίνο την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών των 29 κρατών μελών της Ε.Ε και της βόρειοατλαντικης συμμαχίας και κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναδείξει την τουρκική προκλητικότητα.

Η οικονομία σε πρώτο πλάνο

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης για να διώξει μακριά του το θέμα που δημιουργήθηκε και προκάλεσε αστοχία στην κυβέρνηση με τις τοποθετήσεις των διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία, επιχειρεί να αναδείξει τα οφέλη της οικονομίας και πως αυτά θα μετατραπούν σε κέρδος στην τσέπη του μέσου Έλληνα φορολογούμενου.

Για αυτό και υποσχέθηκε και νέες ελαφρύνσεις φορολογικές, υποσχέθηκε περίπου 20 χιλιάδες θέσεις εργασίας μέχρι τέλος του επόμενου έτους για αυτό και στηρίζει τις αλλαγές που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο.

Από τη μία καταλαβαίνει το φόβο , την αγωνία και τον προβληματισμό των συμπολιτών μας όταν πληροφορούνται ότι θα φιλοξενηθούν στις περιοχές τους πρόσφυγες που πιθανόν να παραμείνουν για πάντα στην χώρα, από την άλλη προσπαθεί το φόβο που έχουν δικαιολογημένα οι πολίτες να τον μετριάσει ειδικά τώρα που κάπως πηγαίνει καλά η οικονομία ώστε ο μέσος Έλληνας πολίτης και η κάθε τοπική κοινωνία να έχει πραγματικό και υπαρκτό κέρδος από την θετική πορεία της οικονομίας.

Πηγή: Cnn.gr