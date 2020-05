Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Navtex νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Σε σοβαρή κλιμάκωση των προκλήσεων προχώρησε νωρίς το πρωί η Άγκυρα, καθώς εξέδωσε τέσσερις Navtex για διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού σε μια εκτεταμένη περιοχή από την Ρόδο και το Καστελόριζο, νότια της Κρήτης έξω ακριβώς από τα χωρικά ύδατα της Γαύδου και μέχρι ανοικτά του Κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη, σε μια επίδειξη αποτυπωμένη σε χάρτη των επιδιώξεων της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του Τουρκολυβικού Μνημονίου.

Η έκδοση των Navtex έγινε και για συμβολικούς λόγους ανήμερα της 29ης Μαΐου επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης και είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία εκδίδει παράνομες αναγγελίες που αφορούν πρόδηλα περιοχές εκτός και αρμοδιότητας έκδοσης Navtex αλλά και σε περιοχές που έχουν επιλεγεί με σκοπό προφανώς να προκαλέσουν την Ελλάδα, καθώς «ακουμπάνε» όχι μόνο την περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου, κάτι που συνηθίζει να κάνει τα τελευταία χρόνια αλλά και το υπογάστριο της Κρήτης και της Γαύδου.

Με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει αναγγείλει ότι αναμένει την παραχώρηση άδειας ερευνών από την Λιβύη και αμέσως μετά θα αποστείλει το ερευνητικό σκάφος της για την πραγματοποίηση των ερευνών, εκτιμάται ότι η Τουρκία και με τις ασκήσεις αυτές και τις περιοχές που επιλέγει να δεσμεύσει παράνομα, στέλνει το μήνυμα για τις προθέσεις της το επόμενο διάστημα.

TURNHOS N/W : 0799/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISE, ON 29 MAY 20 FROM 1100Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

NE AREA :

34 00.00 N - 017 20.00 E

33 30.00 N - 017 20.00 E

33 30.00 N - 018 20.00 E

34 00.00 N - 018 20.00 E

2. NAVAL EXERCISE, FROM 292000Z MAY 20 TO 300100Z MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

MUTLU AREA :

34 30.00 N - 021 00.00 E

34 00.00 N - 021 00.00 E

34 00.00 N - 021 50.00 E

34 30.00 N - 021 50.00 E

3. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

TÜRKÜM AREA :

34 30.00 N - 025 30.00 E

33 50.00 N - 025 30.00 E

33 50.00 N - 024 11.00 E

34 30.00 N - 024 11.00 E

4. NAVAL EXERCISE, ON 30 MAY 20 FROM 1400Z TO 1730Z IN AREA BOUNDED BY;

DİYENE AREA :

35 40.00 N - 028 10.00 E

34 55.00 N - 028 10.00 E

34 55.00 N - 028 45.00 E

35 40.00 N - 028 45.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301830Z MAY 20.

TURNHOS N/W :

