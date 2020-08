«Στηρίξτε Ελλάδα και Κύπρο»: Επιστολή - στήριξη από 25 προσωπικότητες στους «Times»

Την ανησυχία τους για τις κλιμακούμενες απειλές και την ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζουν με επιστολή τους προς τους «Times» του Λονδίνου, 25 προσωπικότητες της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών από τη Μεγάλη Βρετανία.

Στην επιστολή τους τονίζουν ότι η άρνηση της Τουρκίας να προσυπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ συνιστά εσκεμμένη απόπειρα να στερήσει δικαιώματα από νησιωτικά κράτη ενώ επισημαίνουν ότι η στάση του Ερντογάν προκαλεί ένταση στην περιοχή, τη στιγμή που ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στη Σύμβαση αποτελεί μονόδρομο για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της βρετανικής, να στηρίξουν την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρακτηρίζουν ακατάλληλη στην προκειμένη περίπτωση την πολιτική ίσων αποστάσεων και ζητούν από τα μέλη του NATO να καταστήσουν σαφές πως οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν είναι αποδεκτές.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Ανησυχούμε κι εμείς βαθιά εξαιτίας της κλιμάκωσης της ρητορικής και της απειλής στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο από τον πρόεδρο Ερντογάν (Erdogan's Provocations, κύριο άρθρο, 15 Αυγούστου). Οι θετικές εξελίξεις στην ενέργεια είναι μια ευκαιρία για να οικοδομηθούν πιο παραγωγικές και σταθερές περιφερειακές σχέσεις, όμως απαιτούν απ' όλα τα μέρη να συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο. Άλλες περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν δείξει την προθυμία τους να διαπραγματευθούν μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η άρνηση της τουρκικής κυβέρνησης να αποδεχθεί τη σύμβαση είναι ένα εμπόδιο -- μια εσκεμμένη απόπειρα από την Άγκυρα να στερήσει νησιωτικά κράτη και κράτη με νησιά από τα δικαιώματά τους βάσει του διεθνούς δικαίου. Η πολιτική του κ. Ερντογάν υποθάλπει την περιφερειακή ένταση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της βρετανικής, πρέπει να δώσουν ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης σε κράτη, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, τα οποία τηρούν τους πολυμερείς κανόνες. Οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ είναι ανάγκη να είναι κατηγορηματικοί ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν είναι αποδεκτές. Μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα σ' αυτό το θέμα είναι ανάρμοστη. Ο μόνος εφικτός τρόπος για να μειωθεί η ένταση και να έρθει σταθερότητα είναι μέσω του σεβασμού για την UNCLOS και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου».

Την επιστολή υπογράφουν οι:

Kevin Featherstone, Professor of Contemporary Greek Studies, London School of EconomicsJohn Kittmer, former British Ambassador to GreeceAlberto Costa MP, Chair of the All Party Parliamentary Group for GreeceDenis MacShane, former Europe MinisterLord Wallace of Saltaire, Liberal Democrat Cabinet Office spokesmanRoderick Beaton, Emeritus Koraes Professor, King’s College LondonDame Averil CameronPaul Cartledge, Professor of Greek Culture Emeritus, University of CambridgeProfessor Richard CloggLouis de Bernières, authorPeter Frankopan, Professor of Global History, University of OxfordStephen FryTimothy Garton Ash, Professor of European Studies, University of OxfordCharles Grant, Director, Centre for European ReformDavid Harsent, author, Fellow of the Hellenic Authors SocietyJudith Herrin, Professor Emerita, King's College LondonVictoria Hislop, author, Honorary Citizen of GreeceDavid Holton, Emeritus Professor of Modern Greek, University of CambridgeWill Hutton, Principal, Hertford College OxfordMichael G. Jacobides, Professor of Entrepreneurship & Innovation, London Business SchoolPeter Mackridge, Emeritus Professor of Modern Greek, University of OxfordSean O’Brien, Professor of Creative Writing, Newcastle UniversityRuth Padel, Professor of Poetry, King’s College LondonGonda Van Steen, Koraes Professor, King’s College LondonSofka Zinovieff, author

