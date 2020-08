Νέα τουρκική NAVTEX για το Oruc Reis - Μένει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι 20 Σεπτεμβρίου

Καμία διάθεση αποκλιμάκωσης από τους Τούρκους - Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Αποφασισμένη να πυρπολήσει την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο φαίνεται πως είναι η Άγκυρα, αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις αποκλιμάκωσης από τη διεθνή κοινότητα.

Την ώρα που η Ευρώπη απειλεί με κυρώσεις το καθεστώς Ερντογάν και τη Γαλλία να στέλνει στην ανατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ, το καθεστώς Ερντογάν απαντά με έκδοση νέας NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis.

Πρόκειται για την τρίτη ναυτική οδηγία που εκδίδει ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού σκάφους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Προφανώς, μαζί με το ερευνητικό Oruc Reis θα παραμείνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ο τουρκικός στολίσκος που το συνοδεύει και αποτελείται από φρεγάτες και κορβέτες.

Με τον τρόπο αυτό ο «σουλτάνος» Ερντογάν αποδεικνύει πως δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν. Είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει με κάθε τίμημα μερίδιο στην ενεργειακή πίτα της Μεσογείου και παράλληλα να δημιουργήσει συνθήκες υλοποίησης του ισλαμιστικού, νεο-οθωμανικού του ονείρου στην Μεσόγειο.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή, με το Πολεμικό Ναυτικό να παρακολουθεί κάθε κίνηση τόσο του Oruc Reis όσο και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων.

