Πολεμικό Ναυτικό: Νέο μήνυμα ετοιμότητας από τη Φρεγάτα «Ύδρα» - Συμμετείχε στην EMASOH/AGENOR

Η φρεγάτα «Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού, κατά την διάρκεια του επανάπλου της από τον λιμένα του Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σε συνεργασία με τη γαλλική φρεγάτα FS Guepratte, συμμετείχε στην αποστολή EMASOH/AGENOR (European led Maritime Situation Awareness in the Straight of Hormuz), σε ρόλο associated support, στην περιοχή της Αραβικής Θάλασσας.