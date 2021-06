Πολεμικό Ναυτικό: «Πρέσινγκ» Βρετανών για τις φρεγάτες - Τι παρουσίασαν στον Αρχηγό ΓΕΝ

Ικανοποιημένος ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης - Εντείνεται η πίεση στην Αθήνα από τους «μνηστήρες».

Στον... αστερισμό των νεών φρεγατών κινείται το Πολεμικό μας Ναυτικό, με τις υποψήφιες χώρες να ασκούν πιέσεις στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προκειμένου να πάρουν τη «δουλειά» των 5 δισ. ευρώ.

Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης υποδέχθηκε τον Αρχηγό του Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου (First Sea Lord and Chief of the Naval Staff) Admiral Tony Radakin CB ADC, στο στρατόπεδο Παπάγου, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συνεργασίας.

Στη συνέχεια, o Αρχηγός ΓΕΝ, επισκέφθηκε τη Φρεγάτα «HMS KENT», που έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Πρόκειται για φρεγάτα κλάσης Type 23, όπως αυτές που προτείνονται από την βρετανική κυβέρνηση ως πλοία ενδιάμεσης λύσης για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση των Βρετανών περιλαμβάνει ως βασική φρεγάτα της Arrowhead 140 και για ενδιάμεση λύση τις Type 23, αλλά και επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά τα ναυπηγεία.

Ο κ. Στυλιανός Πετράκης εκπροσώπησε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ σε ξενάγηση και ενημέρωση επί των δυνατοτήτων του πλοίου, παρουσία της Πρέσβεως του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κυρίας Kate Smith και του Βρετανού ομολόγου του.

Στο πλαίσιο της παραμονής της Φρεγάτας του H.B. στο λιμένα Πειραιώς, όπου κατέπλευσε την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, ο Κυβερνήτης της «HMS KENT», Commander Matt J. Sykes επισκέφθηκε την Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής Αρχιπλοίαρχος Σ. Δημόπουλος ΠΝ.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ:

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Photo 2/4 Photo 3/4 Photo 4/4

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Γλυκά Νερά: Στη φυλακή ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος - Οργή στο πανελλήνιο για το δολοφόνο της Καρολάιν