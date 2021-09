Νέα τουρκική NAVTEX: Το YUNUS βγαίνει για έρευνες κοντά στο Καστελλόριζο

Μετά το «ήσυχο καλοκαίρι» οι Τούρκοι επιστρέφουν στο… όνειρο της «Γαλάζιας πατρίδας» με νέα NAVTEX.

Μπορεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα να επικεντρώνεται στις κρίσιμες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και στην προσπάθεια ανάληψης περιφερειακού ρόλου, ωστόσο φαίνεται πως δεν ξεχνάει τις επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα, πιστή στην πρακτική των προκλήσεων και της αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, επιβεβαιώνει πως όχι μόνο δεν έχει ξεχάσει τις βλέψεις της για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά είναι έτοιμη να δημιουργήσει νέα κρίση με την Ελλάδα, ανάλογου μεγέθους με αυτή του 2020, όταν είχε στείλει το Oruc Reis να… βολτάρει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία.

Το καθεστώς Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την εμπρηστική ρητορική του ίδιου του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και του υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, εξέδωσε νέα NAVTEX προαναγγέλλοντας την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με το σκάφος R/V YUNUS-S για το διάστημα 1 - 30 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου και επισημαίνεται πως πρόκειται για διεθνή και τουρκικά ύδατα. Ωστόσο, επισημαίνουμε πως επιστημονικές έρευνες ναι μεν επιτρέπονται στα διεθνή ύδατα αλλά η άδεια, μέσω της NAVTEX δίνεται από το αρμόδιο κράτος που σε ό,τι αφορά μεγάλο μέρος της περιοχής της τουρκικής αναγγελίας εμπίπτει σε ελληνική αρμοδιότητα.

Είναι αλήθεια πως με την ολοκλήρωση του άτυπου μορατόριουμ για το… ήσυχο καλοκαίρι και όσο η Τουρκία αισθάνεται ισχυροποιημένη από την κρίση στο Αφγανιστάν υπάρχει προβληματισμός για το πως θα «επιστρέψει» στην Ανατολική Μεσόγειο ή ακόμα και στον Έβρο, με… πολιορκητικό κριό ενδεχομένως κατατρεγμένους μετανάστες από το Αφγανιστάν ή και άλλου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν κάθε κίνηση των Τούρκων και βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση του καθεστώτος όποτε εκδηλωθεί και με όποιο τρόπο εκδηλωθεί.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0752/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2021 15:32)

TURNHOS N/W : 0752/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS-S BETWEEN 01-30 SEP 21 WITHIN TURKISH TERRITORIAL WATERS AND INTERNATIONAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 23.07 N - 029 05.56 E

36 22.89 N - 028 58.08 E

35 07.80 N - 028 59.33 E

35 10.08 N - 030 32.23 E

35 24.58 N - 030 52.26 E

35 50.15 N - 030 27.33 E

36 09.47 N - 030 24.65 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 302059Z SEP 21.

Η ελληνική NAVTEX για άσκηση νοτιοανατολικά της Καρπάθου

ZCZC QA95

300700 UTC AUG 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 524/21

KARPATHIO PELAGOS

NOTIOANATOLIKA NISOY KARPATHOY

ASKISEIS PYRON

APO 010500 UTC EOS 010900 UTC SEPT. 21

STHN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO TA STIGMATA:

35-30.00B 027-40.00A

35-00.00B 027-15.00A

34-40.00B 028-00.00A

35-20.00B 028-20.00A

EFISTATAI PROSOCHI.

AKYROSI MINYMATOS STIS 011000 UTC SEPT. 21

NNNN

Η Τουρκικη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0751/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2021 15:31)

TURNHOS N/W : 0751/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA95-524/21 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. FIRING EXERCISES, ON 01 SEP 21 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος για τον Νίκο Ευαγγελάτο - Πέθανε ο πατέρας του

Μπουρλά: Η Pfizer ξεκίνησε δεύτερη φάση δοκιμών για φάρμακο κατά του κορονοϊού

Υπόθεση Σεμέδο: Κατέθεσε η 16χρονη μάρτυρας - Τι είπε στην ανακρίτρια