Στις ΗΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης - Οι εξαιρετικά σημαντικές επαφές του

«Θερμή» υποδοχή του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, από τον Αμερικανό ομολογό του - Σε εξαιρετικό σημείο η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας - Ουάσινγκτον.

Από 18 έως 22 Οκτωβρίου 21 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του,

General James C. McConville.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του ο Αρχηγός συναντήθηκε στο

Αμερικανικό Πεντάγωνο με τον ομόλογό του, με τον οποίο και αντάλλαξε

απόψεις σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

σε άριστο κλίμα και διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για ακόμη μεγαλύτερη

ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Κατά την επίσημη υποδοχή,

απονεμήθηκε στον Αρχηγό το μετάλλιο Legion of Merit.

Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό του Αμερικανικού

Στρατού General Joseph M. Martin, την Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης

Αμυντικών Εξαγωγών και Συνεργασίας του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ κα

Elizabeth Wilson, ενώ επισκέφθηκε και την έδρα της Στρατιωτικής

Ακαδημίας των ΗΠΑ στο West Point, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή της

Lieutenant General Darryl A. Williams, ενημερώθηκε για το έργο και την

αποστολή της και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Τέλος, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα του TRADOC (Training and Doctrine

Command) στο Fort Eustis, όπου συναντήθηκε με την Υποδιοικητή Lieutenant

General Maria R. Gervais, την έδρα του Futures and Concepts Center

επίσης στο Fort Eustis, όπου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Διευθυντή

Brigadier General Guy M. Jones και την έδρα του Maneuver Center of

Excellence στο Fort Benning, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή του Major

General Patrick J. Donahoe.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ:

