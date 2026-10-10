Ηλεκτρικό καλώδιο - Χουριέτ: Η επίβλεψη μεταβιβάστηκε στο ελληνικό Λιμενικό

Διαθέσεις να ηρεμήσουν τα ταραγμένα νερά στο Αιγαίο διακρίνουν οι Τούρκοι 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ηλεκτρικό καλώδιο - Χουριέτ: Η επίβλεψη μεταβιβάστηκε στο ελληνικό Λιμενικό
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  • Η Ελλάδα μεταβίβασε την επίβλεψη των υποβρυχίων καλωδίων από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα για την αποφυγή εντάσεων με την Τουρκία, υποστηρίζει η Χουριέτ
  • Στις 9 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης σε θετικό κλίμα.
  • Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα γίνει στην Τουρκία.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τόνισε ότι η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς συμβιβασμούς στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
  • Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι οι ευαισθησίες άλλων χωρών δεν δημιουργούν δικαιώματα ούτε περιορίζουν τη νομιμότητα των ενεργειακών έργων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
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Ελληνικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης με την Άγκυρα βλέπει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ.

Με αφορμή όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τη διασύνδεση του καλωδίου, δηλαδή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (Great Sea Interconnector), με αφορμή και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η τουρκική εφημερίδα ισχυρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Αθήνα κάνει ένα βήμα καλής θέλησης.

Συγκεκριμένα η τουρκική εφημερίδα αναφέρει:

Εν τω μεταξύ, η Αθήνα έλαβε μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το έργο του καλωδίου μεταξύ των δύο πλευρών. Συνεπώς, η εξουσία επίβλεψης των υποβρυχίων καλωδίων και άλλων κρίσιμων υποβρύχιων υποδομών στην Ελλάδα έχει μεταβιβαστεί από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα. Η απόφαση αυτή ερμηνεύεται ως μέτρο που θα μπορούσε να αποτρέψει μια αντιπαράθεση μεταξύ τουρκικών και ελληνικών πολεμικών πλοίων, παρόμοια με αυτή που συνέβη πριν από δύο χρόνια, και πάλι για το έργο του καλωδίου.

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Παράλληλα με την παραπάνω παρατήρηση, η Χουριέτ αναφέρεται και στις συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στα Χανιά, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Τη φιλοξενία της συνάντησης ανέλαβε το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ στις εργασίες συμμετείχαν πρέσβεις, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πορεία εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές για το 2026. Παράλληλα, οι αντιπροσωπείες εξέτασαν τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2027.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα. Ο επόμενος γύρος επαφών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σχετικά με αυτά η Χουριέτ σχολίασε ως θετικό σημάδι πως συνεχίζει να διεξάγεται νέος γύρος συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αντιπροσωπειών.

Οι τελευταίες αναφορές για το καλώδιο

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι το καλώδιο και η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσουν χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Επίσης μια μέρα πριν σαφές μήνυμα ότι οι «ευαισθησίες» τρίτων χωρών δεν δημιουργούν δικαιώματα έστειλε ανώτατη διπλωματική πηγή, με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε, «φωτογραφίζοντας» το GSI, ότι «τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής». Κληθείσα να σχολιάσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η ανώτατη διπλωματική πηγή απάντησε με σαφήνεια: «Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα».

Η επισήμανση αποτυπώνει τη θέση της Αθήνας ότι οι αντιδράσεις τρίτων χωρών απέναντι στην ηλεκτρική διασύνδεση δεν μπορούν να δημιουργήσουν δικαιώματα ούτε να περιορίσουν όσα απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

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