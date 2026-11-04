Νέα όψη για το Πεντάγωνο: Ολοκληρώθηκε η βιοκλιματική ανάπλαση – Οι 1.308 περσίδες

Μια νέα, ανανεωμένη εικόνα αποκτά το κεντρικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς περατώθηκε η βιοκλιματική διαμόρφωση της βόρειας όψης του, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού μέρους του συνολικού σχεδίου ανάπλασης του Πενταγώνου. Το έργο παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και υλοποιήθηκε με δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του υπουργείου, της διαμόρφωσης της βιοκλιματικής πρόσοψης στην κεντρική είσοδο, αλλά και της παρουσίασης της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης». Πρόκειται για δύο ξεχωριστές αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες, που φέρουν την υπογραφή του Έλληνα γλύπτη και καθηγητή της Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, Κώστα Βαρώτσου.

Με τη νέα βόρεια όψη ολοκληρώνεται η αρχιτεκτονική και βιοκλιματική αναμόρφωση του κεντρικού κτιρίου, υπό την καθοδήγηση του Κώστα Βαρώτσου και της αρχιτέκτονος μηχανικού Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου. Η παρέμβαση δεν έχει μόνο αισθητικό χαρακτήρα, καθώς βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου.

Περισσότερες από 1.300 περσίδες και 31.200 τ.μ. θερμομόνωσης

Οι εργασίες που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν εκτεταμένες, καθώς περιλάμβαναν σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις στο κτίριο. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 1.308 τεμάχια περσίδων αλουμινίου, ενώ καλύφθηκαν περισσότερα από 31.200 τετραγωνικά μέτρα επιφανειών με θερμομονωτικό υλικό πάχους 10 εκατοστών.

Παράλληλα, μετακινήθηκαν και καλύφθηκαν 700 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, αντικαταστάθηκαν 2.400 μέτρα αντικεραυνικής προστασίας και 3.000 μέτρα υδρορροών, ενώ ανακατασκευάστηκαν συνολικά 3.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων.

Κεντρικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής εικόνας αποτελούν οι κατακόρυφες λευκές περσίδες αλουμινίου, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί με εναλλαγές πύκνωσης και αραίωσης. Η διάταξή τους δημιουργεί την οπτική αίσθηση μιας νοητής κιονοστοιχίας, προσδίδοντας στο κτίριο αυστηρότητα, συμμετρία και μια διαφορετική αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Ο φωτισμός που μεταμορφώνει το Πεντάγωνο τη νύχτα

Την εικόνα της ανανεωμένης πρόσοψης συμπληρώνει ο νέος αρχιτεκτονικός φωτισμός, ο οποίος σχεδιάστηκε μέσα από τη συνεργασία του Κώστα Βαρώτσου με την Ελευθερία Ντεκώ, την αρχιτέκτονα φωτισμού που έχει συνδέσει το όνομά της, μεταξύ άλλων, με τον φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών και του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής δομής και της αρμονίας του κτιρίου επιλέχθηκαν σύγχρονα φωτιστικά συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Μάλιστα, έχουν προβλεφθεί ειδικά προγραμματισμένα σενάρια φωτισμού, ώστε το Πεντάγωνο να μπορεί να προσαρμόζει την εξωτερική του εικόνα σε εθνικές επετείους και σημαντικές εκδηλώσεις, αποκτώντας έναν επιπλέον συμβολικό και οπτικό χαρακτήρα.

Περισσότερο πράσινο στο στρατόπεδο «Παπάγου»

Το σχέδιο ανάπλασης δεν περιορίζεται στις όψεις του κεντρικού κτιρίου, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου «Αλέξανδρος Παπάγος». Στο πλαίσιο αυτό, χώροι που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν ως διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης καταργήθηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους πρασίνου.

Στον χώρο υπάρχουν ήδη περίπου 1.700 δέντρα διαφόρων ειδών, ενώ προβλέπεται να φυτευτούν ακόμη 300, με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της Αθήνας.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης στις βασικές οδικές προσβάσεις του στρατοπέδου, ενώ προβλέπεται και η σήμανση των ελεύθερων χώρων, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η προσβασιμότητα του συγκροτήματος.

Σε εξέλιξη η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων

Το επόμενο στάδιο των παρεμβάσεων αφορά το εσωτερικό του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση όλων των κοινόχρηστων εσωτερικών χώρων, με στόχο την αναβάθμιση των καθημερινών συνθηκών εργασίας και τη συνολική βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το Πεντάγωνο επιχειρεί να αποκτήσει μια σύγχρονη αρχιτεκτονική και λειτουργική ταυτότητα, συνδυάζοντας την αισθητική αναβάθμιση με την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος.