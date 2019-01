Συναγερμός στο Αιγαίο: Οι Τούρκοι στέλνουν το Barbaros στην ελληνική υφαλοκρηπίδα (ΧΑΡΤΗΣ)

Σύμφωνα με πληροφορίες από το militaire.gr, οι Τούρκοι, σα να ήταν το Αιγαίο «τσιφλίκι» τους και χωρίς να δίνουν «δεκάρα τσακιστή» για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αποφάσισαν να αποκλείσουν μια περιοχή που εκτείνεται ανάμεσα στην κυπριακή ΑΟΖ έως και την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η τουρκική NAVTEX αναφέρει τα εξής:

TURNHOS N/W : 0017/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 030500Z JAN 19 TO 050700Z JAN 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 50.00 N – 031 58.00 E

33 58.00 N – 031 58.00 E

33 58.00 N – 028 56.00 E

35 50.00 N – 028 56.00 E

5 NM BERTH REQUESTED.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, είναι βέβαιο ότι το Barbaros θα συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία, αφού αυτό που πραγματικά επιχειρεί η Τουρκία, είναι να κάνει, για πολλοστή φορά, «επίδειξη ισχύος».

Το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς το καθεστώς Ερντογάν πασχίζει, όπως όλα δείχνουν, να ξαναστήσει σκηνικό Ιμίων στο Αρχιπέλαγος.

Πηγή πληροφοριών: militaire.gr

