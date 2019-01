Σκηνικό έντασης στήνει η Τουρκία: «Κλειδώνει» με NAVTEX το Καστελόριζο και την κυπριακή ΑΟΖ

Ένα ακόμα βήμα προσπάθειας ακύρωσης του Καστελλόριζου ως νησιού που εγγυάται την ελληνική υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο κάνει η Άγκυρα, μέσω NAVTEX που εξέδωσε για στρατιωτικές ασκήσεις. Pαράλληλα ανάλογο σκηνικό έντασης στήνει και στην Κύπρο, στην σκιά των πρόσφατων δηλώσεων της τουρκικής ηγεσίας, πολιτικής και στρατιωτικής, περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις απειλές ότι δεν πρόκειται να επιτραπούν «τετελεσμένα» στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.



Ως εκ τούτου, η Τουρκία εξέδωσε δύο NAVTEX δεσμεύοντας το Καστελόριζο και την Κυπριακή ΑΟΖ με την αιτιολογία της διεξαγωγής πολεμικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά, σύμφωνα με το hellasjournal.com.







Με την NAVTEX 0121/19 δεσμεύονται για την Τρίτη περιοχές που εγκλωβίζουν το Καστελόριζο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε μια περιοχή η οποία έχει στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες από την Τουρκία.



Αντίστοιχα, με την NAVTEX 0117/19 δεσμεύεται επίσης περιοχή νοτιοανατολικά της Κύπρου που επικαλύπτει Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ και πολύ κοντά στην πρώτη γεώτρηση της Exxon Mobil στον στόχο «Δελφύνη1», για πραγματοποίηση άσκησης με πραγματικά πυρά.



ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ NAVTEX



TURNHOS N/W : 0121/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 22 JAN 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 10.00 N – 031 01.00 E

33 49.00 N – 030 49.00 E

33 41.00 N – 031 12.00 E

34 03.00 N – 031 24.00 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0117/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 24 JAN 19 FROM 1100Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

35 50.00 N – 029 10.00 E

35 50.00 N – 030 00.00 E

35 30.00 N – 030 00.00 E

35 30.00 N – 029 10.00 E

CAUTION ADVISED