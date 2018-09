Athens Democracy Forum: Για τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη μίλησε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Στο 6ο ετήσιο «Athens Democracy Forum», που διοργανώνουν οι New York Times στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλοπούλου, με θέμα «Democracy in Danger: Solutions for a Changing World» μίλησε η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.