«Ζήσε την Αθήνα στα σημεία»: Ένα μοναδικό εορταστικό διήμερο στο κέντρο της Αθήνας

Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου η Αθήνα γιορτάζει και μεταμορφώνεται! Στο πλαίσιο δράσεων αστικής αναζωογόνησης του This is Athens του δήμου Αθηναίων, η Πλατεία Θεάτρου και η Στοά Εμπόρων φιλοξενούν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις. Το διήμερο που έρχεται γίνεται η καλύτερη αφορμή για να γνωρίσουμε ξανά δύο μοναδικά σημεία της πόλης μας, που αλλάζουν και μας δείχνουν το νέο τους πρόσωπο. Γιατί λοιπόν αξίζει να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο, να ακολουθήσουμε τη διαδρομή που ενώνει τα δύο αυτά σημεία και να γνωρίσουμε την πόλη μας καλύτερα;

Για να ακούσουμε τις συναρπαστικές ιστορίες που έχουν να μας διηγηθούν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις δράσεις αστικής αναζωογόνησης, αλλά και για να γνωρίσουμε τα επτά (νέα) καταστήματα στην Πλατεία Θεάτρου και τα οκτώ νέα στη Στοά Εμπόρων. Πώς ήταν δυνατόν να συμβούν όλα τα παραπάνω σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο; Μέσω της χρηματοδότησης του δήμου Αθηναίων και της σύμπραξης This is Athens & Partners. Και όλα αυτά με στόχο η πόλη μας να γίνει πιο ελκυστική, τόσο για εμάς, τους κατοίκους της, όσο και για τους επισκέπτες της.

Όλα όσα δεν πρέπει να χάσετε!

Πέρα από τις αφηγήσεις και τις ιστορίες για να κατανοήσουμε περισσότερο τις αλλαγές που συντελούνται στην πόλη μας, το μοναδικό αυτό εορταστικό διήμερο θα περιλαμβάνει πολλές διαδραστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, μουσική, χορό και πρωτότυπες εκδηλώσεις. Τι δεν πρέπει να χάσετε;

Ξεκινήστε από την εμβληματική Στοά Εμπόρων, στην οδό Βουλής και γνωρίστε τα οκτώ νέα καταστήματα, τα οποία λειτουργούν κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Εκεί, θα γνωρίσετε νέους ανθρώπους, με όρεξη και μεράκι, που ενδιαφέρονται για τους συνανθρώπους τους, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και μας δείχνουν τη δουλειά τους –ιδιαίτερα χειροποίητα αντικείμενα και διακοσμητικά είδη από ανακυκλώσιμα υλικά– με έμφαση στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Ένα διαδραστικό installation και μία ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής

Συνεχίστε συμμετέχοντας στο διαδραστικό installation στο εσωτερικό της στοάς, κρεμώντας τις ευχές σας και βάζοντας τη δική σας σφραγίδα σε χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες από ανακυκλώσιμα υλικά. Κάντε μία στάση και επισκεφτείτε την έκθεση ζωγραφικής της Αργυρώς Παπαθανασίου που είναι εμπνευσμένη από τη Φύση.

Έπειτα, απολαύστε ένα δωρεάν μασάζ κεφαλής και χεριών, βλέποντας σε οθόνες τι συμβαίνει στην Πλατεία Θεάτρου. Αφού ξεκουραστείτε, θα μπορείτε στη συνέχεια να ακολουθήσετε τη διαδρομή.

Ξεχωριστά «μυστικά» και βόλτες με τα ποδήλατα

Αν επιλέξετε να πάτε με τα πόδια, θα ανακαλύψετε ιστορικά, πολιτιστικά και «γευσιγνωστικά» μυστικά με τον Κωνσταντίνο Καλφακάκο ή θα περπατήσετε με τους εθελοντές του This is My Athens, που θα σας δείξουν τη «δική» τους Αθήνα μέσω μιας διαδραστικής περιήγησης. Αν πάλι επιλέξετε να πάτε με ποδήλατο, θα ανέβετε σε ένα από τα ξύλινα ποδήλατα της COCO-MAT bike, για να δοκιμάσετε έναν διαφορετικό τρόπο κίνησης μέσα στην πόλη!

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να κάνετε τη διαδρομή από το ένα σημείο συνάντησης στο άλλο, δηλώνοντας συμμετοχή στα σημεία ενημέρωσης του This is Athens. Οι αναχωρήσεις θα γίνονται διαρκώς, και συγκεκριμένα κάθε 15 λεπτά, από την Πλατεία Θεάτρου και τη Στοά Εμπόρων. Είναι η καλύτερη αφορμή για να ανακαλύψετε κάθε πτυχή των ανανεωμένων αυτών περιοχών του κέντρου!

Τι θα συμβεί στην Πλατεία Θεάτρου;

Παράλληλα, στην Πλατεία Θεάτρου θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, ειδικά σχεδιασμένες από τις ομάδες που λειτουργούν καταστήματα εκεί.

Ξεκινήστε αποκτώντας τη δική σας τσάντα This is Athens με εκπτωτικά κουπόνια για αγορές προϊόντων και εμπειριών από τα καταστήματα της Πλατείας Θεάτρου και της Στοάς Εμπόρων.

Χορός, μουσική και stand-up acts

Ακούστε soul και funk d.j. sets από τους Rugrat & Joseph και την DJ Kafka, γνωρίστε καλλιτέχνες από την αθηναϊκή hip-hop σκηνή, παρακολουθήστε διαδραστικά installations και graffiti painting, χορέψτε με τις ομάδες Jump & Jive και Swing That Thing σε ρυθμούς swing και δείτε το stand-up act του Θωμά Ζάμπρα και του Στέλιου Ανατολίτη.

Και αυτή είναι μόνο αρχή. Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου από τις 12:00 μέχρι τις 17:00 θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε την Αθήνα, στην Πλατεία Θεάτρου και στη Στοά Εμπόρων (Βουλής 8-10), παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε μοναδικές εκδηλώσεις που θα σας χαρίσουν ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο.

Το πρόγραμμα των δράσεων των καταστημάτων της Πλατείας Θεάτρου θα σας εντυπωσιάσει πραγματικά. Θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο να δοκιμάσετε όλα τα παραπάνω, αλλά και να συμμετέχετε σε πολλές ακόμη δραστηριότητες, όπως το μοναδικό εργαστήριο παρουσίασης εθίμων, που αναφέρεται στην ιστορία της Ειρεσιώνης, του χριστουγεννιάτικου δέντρου των αρχαίων Ελλήνων!

Παράλληλα, απασχολήστε τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να παίξουν με τους ήρωες της φαντασίας τους, να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια ή πάρτε εσείς μέρος σε ένα πρωτότυπο εργαστήρι για την τέχνη της στάμπας που χάθηκε!

Όταν κουραστείτε, κάντε ένα διάλειμμα για να δοκιμάσετε μεζέδες από τα καταστήματα της πλατείας, αλλά και την ταβέρνα «Κληματαριά» και το καφενείο «Της Θεάτρου το Στέκι» σε ειδικές τιμές. Ολοκληρώστε τη βόλτα σας, με ένα ποτό από τους δημιουργούς του Couleur Locale!

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.