Δήμος Ήλιδα: Η Πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων 20 Χρόνια ΜΠΣ «Ιατρική Χημεία» (1998-2018)

To 19o Συνέδριο Ιατρικής Χημείας σε συνδιοργάνωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιατρική Χημεία» του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Ήλιδας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αμαλιάδα (Αντωνίου Πετραλιά 46). Κεντρική ομιλήτρια και τιμώμενο πρόσωπο του Συνεδρίου και του Δήμου Ήλιδας θα είναι η διακεκριμένη Ελληνο-Αυστραλή Καθηγήτρια Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Victoria της Αυστραλίας, κα Βάσω Αποστολοπούλου. Τίτλος της ομιλίας της θα είναι: «Σύγχρονες εξελίξεις στην Ιατρική Έρευνα: Τι έχουμε επιτύχει. Οι επόμενοι στόχοι» και θα αναφέρεται στη πρόοδο των ερευνών της στην ανοσοθεραπεία του Καρκίνου και της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Η κα Αποστολοπούλου θα τιμηθεί από το Δήμο Ήλιδας και το Συνέδριο για την προσφορά της στην Επιστήμη.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχει με κεντρική ομιλία του και ο Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Heidelberg της Γερμανίας, Harald zur Hausen, Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για την έρευνά του στην Ανοσοθεραπεία του καρκίνου του τραχήλου. Τίτλος της ομιλίας του θα είναι: «Research in cancer causes as an ultimate precondition for cancer prevention» (Η Αντικαρκινική έρευνα είναι η καλύτερη πρόληψη). Ο Καθηγητής Hausen θα τιμηθεί για την προσφορά του στην Επιστήμη και ως ένθερμος Φιλέλληνας. Στο Συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχουν, επίσης, διακεκριμένοι Ερευνητές από Ελλάδα και Εξωτερικό, έχουν προσκληθεί όλοι οι μέχρι σήμερα αποφοιτήσαντες του Προγράμματος από το 2000 μέχρι σήμερα (άνω των 400).

Στη διάρκεια του Συνεδρίου και στα πλαίσια του Εορτασμού των 20 Χρόνων Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (1998-2018) θα τιμηθούν οι Συντελεστές στην ίδρυση και επιτυχία του Προγράμματος, καθώς και οι απόφοιτοι της πρώτης σειράς του Προγράμματος που αποφοίτησαν το 2000. Σε όλους τους Αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα δοθεί Αναμνηστικό Βραβείο Συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το Συνέδριο θα τιμήσει τον διακεκριμένο Απόφοιτό του κ. Νίκο Ζαχαράκη, ερευνητή στο National Institute of Ηealth στις ΗΠΑ, για τη σπουδαία ανακάλυψή του στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα εκτίθενται σε αναδρομική έκθεση εικαστικά έργα και μελέτες του γλύπτη Ευστάθιου Λεοντή. Σε διακεκριμένους ερευνητές και προσωπικότητες που συνέβαλαν στην έρευνα θα επιδοθούν βραβεία με ανάγλυφες παραστάσεις από το μνημειώδες γλυπτό έργο «DNA» του δημιουργού, το οποίο κοσμεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή είναι οι Κάτοχοι Nobel, James Watson, Harald zur Hausen, Andrew Schally, Jean Marie Lehn, Ada Yonath, Aaron Ciechanover. Το Συνέδριο και η Τιμητική Εκδήλωση συνδιοργανώνονται από το Δήμο Ήλιδας, το ΜΠΣ «Ιατρική Χημεία», τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, την Ένωση Ελλήνων Χημικών και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας.

Όσοι παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Για την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, το πρωί, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ξενάγηση των Συνέδρων στους χώρους της Αρχαίας Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας με φροντίδα του Δήμου Ήλιδας. Το Συνέδριο και οι εκδηλώσεις στο Δήμο Ήλιδας θα είναι υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, o οποίος θα τιμήσει με την παρουσία του το Συνέδριο και την Τιμητική Εκδήλωση.