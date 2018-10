Peace and Sport Regional Forum: Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στη Ρόδο (pics)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, το Peace and Sport Regional Forum, στο εμβληματικό νησί της Ρόδου, από το διεθνή οργανισμό «Peace and Sport» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιφανείς προσωπικότητες απ’ όλη τη Μεσόγειο, ανάμεσά τους περιφερειακοί εκπρόσωποι, βραβευθέντες με Νόμπελ Ειρήνης, φορείς αθλητικών σωματείων, καταξιωμένοι αθλητές, διεθνείς οργανισμοί, ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί και οι Champions for Peace του οργανισμού ανέδειξαν τις τοπικές προκλήσεις και έθεσαν τις βάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η θετική επίδραση του αθλητισμού στις κοινωνίες.

Το διεθνές Forum ξεκίνησε με τρεις ενότητες, όπου συγκεντρώθηκαν σπουδαίοι υποστηρικτές της ειρήνης προκειμένου να συζητήσουν τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα στη Μεσόγειο. Στην πρώτη ενότητα του forum, σημαντική ήταν η ομιλία της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης το 2015, Ouided Bouchamaoui και μέλος του Κουαρτέτου Εθνικού Διαλόγου της Τυνησίας, η οποία περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική πλατφόρμα για τη δημιουργία κοινοτήτων, δικτύων και συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών.

Στην ενότητα αυτή συμμετείχε και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, συνιδρυτής του «The Good Country», όπως και οι Madeline Hung και Alex Canals, περιφερειακοί εκπρόσωποι του Ιδρύματος FC Barcelona. Στη δεύτερη ενότητα, σπουδαίοι ομιλητές ανέδειξαν το θέμα των πόλεων ως ένα κόμβο καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης.

Μεταξύ αυτών, ο Πέτρος Κόκκαλης, Πρόεδρος του Hope Refugee FC, η Αθηνά Ζέρβα, επικεφαλής προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Μπάσκετ Κωφών Γυναικών, η Rimla Akhtar, Πρόεδρος του Αθλητικού Ιδρύματος Μουσουλμάνων Γυναικών και ο Kashif Siddiqi, ιδρυτής του «Football for Peace» και Champion for Peace.

Στην τρίτη ενότητα παρευρέθηκαν τρεις σπουδαίοι πρωταθλητές: ο Μιχάλης Σεϊτης, Παραολυμπιονικής και κάτοχος Παγκοσμίου Ρεκόρ 400μ, ο Μιχάλης Κακιούζης, Πρώην Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και πρεσβευτής της Eleven Campaign και ο Christian Karembeu, Παγκόσμιος Πρωταθλητής του Champions League και Champion for Peace. Βασιζόμενοι στις προσωπικές τους ιστορίες, παρουσίασαν απτά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης», συγκέντρωσε εννέα Υπουργεία Αθλητισμού από τις περιφερειακές και τέσσερις υψηλές αρχές του κόσμου του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Ιορδανίας και της FITEQ.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και διπλωματική εκδήλωση στο Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου, έναν ιστορικό αθλητικό χώρο. Μεταξύ αξιοσημείωτων γεγονότων, μια στιγμή διπλωματικής ενότητας, ένας αγώνας Teqball, έφερε κοντά τέσσερις διεθνείς ποδοσφαιριστές:

τον Γάλλο αστέρα του ποδοσφαίρου και Champion for Peace, Christian Karembeu, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και πρωταθλητή Euro 2004, Γιώργο Καραγκούνη, τον Τούρκο ποδοσφαιριστή Hamza Hamzaoglou και τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Χαράλαμπο Ανδρέου. Αυτός ο αγώνας ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τον αθλητισμό ως το μέσο για τη συνεργασία και την ειρήνη μεταξύ χωρών.

Ο θρύλος του μπάσκετ Νίκος Γκάλης εστίασε στο ρόλο του αθλητισμού ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητισμός μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές αλλαγές και μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες ως παράδειγμα προς μίμηση.

Αναφερόμενος στην επιλογή της Ρόδου ως τοποθεσία του Peace and Sport Regional Forum, ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τόνισε: «Η εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας για τη διεξαγωγή του Forum, δεν αντανακλά μόνο σε εμάς αλλά και στη χώρα μας.

Οι σημαντικοί άνθρωποι που ήρθαν γι’ αυτό στη Ρόδο, έστειλαν το μήνυμα ότι τίποτα μεγάλο δεν έχει προέλθει ποτέ από την αδράνεια. Οι μεγάλες νίκες έρχονται με την ανάληψη δράσης και με το να προχωράς μπροστά. Μόνο οι καλύτεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καλύτερες κοινωνίες».

Στο ίδιο κλίμα, ο Joël Bouzou, Πρόεδρος και Ιδρυτής του «Peace and Sport», δήλωσε: «Αυτό το Forum θέτει ένα νέο τρόπο σκέψης και δράσης. Ελπίζω πραγματικά ότι βοήθησε να προσδιοριστούν οι πρωτοβουλίες που θα μεταμορφώσουν τις κοινωνίες και θα αφήσουν μια βιώσιμη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Πιστεύω ότι οι συζητήσεις που διεξήχθησαν εδώ σήμερα προσέφεραν μια μοναδική ευκαιρία στους εκπροσώπους να χτίσουν ισχυρές σχέσεις και συνέργειες και ότι θα αναδείξουν τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Μαζί χαράζουμε το δρόμο για το μέλλον…»

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο οργανισμός Peace and Sport βράβευσε οκτώ διεθνείς και τοπικές οργανώσεις και προσωπικότητες που ξεχώρισαν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην ειρήνη, το διάλογο και την κοινωνική αλλαγή μέσω του αθλητισμού. Από εξειδικευμένα προγράμματα έως διεθνείς πρωτοβουλίες, οι νικητές ηγούνται προγραμμάτων που συμβολίζουν τη δυνατότητα του αθλητισμού να συμφιλιώσει διασπασμένες ή διαμετρικά αντίθετες κοινωνίες.

Οι βραβευμένοι ήταν:

- Champion of the Year: Blaise Matuidi

- April6 Initiative of the Year: Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Μπαχρέιν

- Sport Simple Programme of the Year: Fundación Buen Punto

- Diplomatic Action of the Year: Τμήμα Αθλητικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με το Κέντρο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου του Τενεσί

- Special jury prize: The International Ice Hockey Federation (IIHF)

- Regional Peace-Through-Sport initiative of the year: American Community Schools of Athens

- Regional Sport Organization of the year: Hope Refugee F.C.

- Regional NGO of the year: Budo for Peace