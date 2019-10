Μητσοτάκης για επιτυχή έκδοση ομολόγου: Ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπηρεσία Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιτυχημένες προσπάθειές τους» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στην επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές με δεκαετές ομόλογο, από την οποία αντλήθηκαν 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,5% αναφέρεται σε δήλωσή του και ο Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών η χώρα δημιουργεί, βήμα – βήμα, τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της στην πλήρη κανονικότητα.

Το επιτόκιο της προηγούμενης έκδοσης 10ετούς ομολόγου, στις 12 Μαρτίου 2019, ήταν στο 3,9% υπενθυμίζει ο κ. Σταϊκούρας.

«Η οικονομία της χώρας κάνει σήμερα, με επιτυχία, ένα ακόμη βήμα σύμφωνα με το σχέδιό μας. Η χώρα, με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε εφέτος, επιτυχώς, για δεύτερη φορά στις αγορές» σημειώνει.

Ως επιπρόσθετα στοιχεία επιτυχίας ο υπουργός σημειώνει τη μεγάλη ζήτηση, τη σημαντικά πλεονάζουσα κάλυψη και τη διασπορά των επενδυτών. «Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά ποιοτική έκδοση» προσθέτει.

The historically low yield of 1.5% for Greece's 10-year bond is yet another vote of confidence in the country's economy and strong growth prospects. I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance for their successful efforts.

