Οι εικόνες που προκάλεσαν την οργή Χαρδαλιά: «Μάχη» για ένα ποτό στο Βόλο

Οι μέρες της καραντίνας του κορονοϊού τελείωσαν και το πρώτο βράδυ της άρσης των μέτρων αρκετοί Βολιώτες αποφάσισαν να το ρίξουν έξω, αφού η επαφή με κόσμο, η νύχτα και το ποτό φαίνεται να τους έλειψαν πολύ.

Έτσι λοιπόν, το αδιαχώρητο παρατηρήθηκε στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, στο «opening» γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ… take away.

Εκατοντάδες Βολιώτες νεαρής κυρίως ηλικίας έφτασαν στο σημείο για να απολαύσουν τη βραδιά μαζί με την παρέα τους και το ποτό τους.

Μάλιστα, ο συνωστισμός προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση του υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, ο κ. Χαρδαλιάς εμφανώς εκνευρισμένος ανέφερε, «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών, κατέστησε σαφές.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

