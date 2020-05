Αγία Παρασκευή: Αποκάλυψη - «βόμβα» του δημάρχου για το αυτοσχέδιο πάρτι στην πλατεία

«Εμείς ως πόλη, ζητάμε από το κράτος να καθαρίσει την πόλη από τα ναρκωτικά και τον κορωνοϊό. Το λέω ξεκάθαρα: η πρόσκληση που βγήκε στο διαδίκτυο δεν έγινε από αθώα παιδιά, έγινε από τους διακινητές ναρκωτικών για να ξαναβρούν τους πελάτες τους», είπε ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής.

Όπως είπε ο δήμαρχος, αυτή είναι η άποψή του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι όποιοι ήταν στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, είναι γνωστό ότι στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει παιδί 15-16 χρονών ή γονιός που να μην το ξέρει», είπε.

Αφού περιέγραψε τη χθεσινή κατάσταση με τη συγκέντρωση των νεαρών και τις συγκρούσεις με την αστυνομία, είπε ότι «εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την περιοχή από τον κορονοϊό και από τα ναρκωτικά».

«Καθαρίσαμε την πλατεία, την απολυμάναμε και προχθές και χθες», σημείωσε.

Τέλος, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής εξέφρασε την ανησυχία του καθώς, όπως είπε, και «σήμερα υπάρχει κάλεσμα να μαζευτούν και από άλλες περιοχές και να φέρουν και γκαζάκια και μολότοφ».

Συναγερμός για τα take away πάρτι - Έρχονται πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί στις υγειονομικές Αρχές αναφορικά με τα τελευταία περιστατικά συνωστισμού σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου πλήθος πολιτών έστησαν υπαίθρια πάρτι με ποτά στο χέρι, παρά τις σχετικές συστάσεις για τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα σπεύδει να συνετίσει τους πολίτες, τονίζοντας ότι κάπως έτσι οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Αμερικανοί άνοιξαν τις... πύλες της κολάσεως.

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τις χθεσινοβραδινές εικόνες από το πάρτι της Αγίας Παρασκευής εξέφρασε σήμερα το πρωί και ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας.

«Ετσι άνοιξε η πύλη της κολάσεως για την Ιταλία», είπε μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN.

«Το R0 θα φτάσει σε 1,5 - 2 - 2,5 σε χρόνο ρεκόρ. Δεν θέλει καιρό, μέρες θέλει. Είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Μπορεί να ξεκινήσουμε μια μέρα και να δούμε τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται, καθώς και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι διασωληνώσεις. Αυτό θα γίνει άμεσα και δεν θα έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε. Οι επιδημίες αυτές είναι αμείλικτες. Κανένας εφησυχασμός», ξεκαθάρισε σε δραματικό τόνο ο καθηγητής.

Πάρτι με... μπίρες και χημικά στην Αγία Παρασκευή

Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αγία Παρασκευή, όταν ομάδα νεαρών συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία του Δήμου, προκειμένου να κάνει πάρτι με μπύρες και μουσική.

Ειδικότερα, άγνωστος αριθμός ατόμων συγκεντρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου, με αποτέλεσμα να επέμβει στο σημείο η Αστυνομία για να τους απομακρύνει, καθώς η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων ισχύει ακόμη.

Δείτε φωτογραφίες από την πλατεία:

GALLERY 01 Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αγία Παρασκευή Ευδοκία Μύτιλη







Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου 400 νεαροί που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και έπιναν, μόλις είδαν αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο άρχισαν να πετούν εναντίον τους μπουκάλια και πέτρες.

Οι Αρχές ανταπέδωσαν με ρίψη χημικών.

Οι αρμόδιοι πάντως εκφράζουν σε όλους τους τόνους την ανησυχία τους για τις επόμενες ημέρες, καθώς θα πρέπει να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Δείτε φωτογραφίες από τα επεισόδια:

GALLERY 01 Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αγία Παρασκευή aparaskevi-images.gr







Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στο Κολωνάκι

Πολύ γνωστό καφέ - μπαρ στο Κολωνάκι άνοιξε, παρά τις οδηγίες της κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση των μέτρων που λήφθηκαν λόγω κορονοϊού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cnn.gr και την Μίνα Καραμήτρου, η αστυνομία δέχθηκε καταγγελία το βράδυ της Τρίτης ότι έξω από το κατάστημα ήταν τουλάχιστον 15 άτομα με ποτό στο χέρι.

Όταν περιπολικό πήγε στο σημείο εντόπισε άτομα να κάθονται πάνω στα πεζούλια που υπάρχουν έξω από το μπαρ -το οποίο ήταν ανοιχτό-, κρατώντας ποτήρια με ποτό.

Αρχικά συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και οδηγήθηκε στο τμήμα, ενώ λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε και ο ιδιοκτήτης.



«Μάχη» για ένα ποτό και στον Βόλο

Το αδιαχώρητο παρατηρήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (04/04) και στα στενά της συνοικίας των Παλαιών Βόλου, στο «opening» γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ… take away.

Εκατοντάδες Βολιώτες νεαρής κυρίως ηλικίας έφτασαν στο σημείο για να απολαύσουν τη βραδιά μαζί με την παρέα τους και το ποτό τους.

Μάλιστα, ο συνωστισμός προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.

Δείτε τις απίστευτες εικόνες στην gallery που ακολουθεί:

GALLERY 01 Το αδιαχώρητο παρατηρήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (04/04) και στα στενά της συνοικίας των Παλαιών Βόλου.









Συλλήψεις για τα ποτά take away και στη Λάρισα

Το βράδυ της Τρίτης (05/05) καταστηματάρχες γνωστών καφέ-μπαρ στη Λάρισα, που λειτουργούν στο πλαίσιο του take away, κατέληξαν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης, εξαιτίας του συνωστισμού που υπήρξε στα μαγαζιά τους.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, κάποιοι καταστηματάρχες σε κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης παρά τις αυστηρές συστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού λειτουργώντας υπηρεσία take away συγκέντρωσαν δεκάδες Λαρισαίους.

Έτσι, οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ κατά τη διαδικασία υπήρξαν σκηνές μεγάλης έντασης ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Τσουχτερά» πρόστιμα για τους ανυπάκουους

Σε αρχικό επίπεδο, οι αστυνομικές αρχές περιορίστηκαν μόνο σε αυστηρές συστάσεις, απομακρύνοντας του πολίτες που είχαν συνωστισθεί.

Ωστόσο, από την ερχόμενη Δευτέρα (ίσως και νωρίτερα, εάν υπάρξουν νέα παρόμοια περιστατικά) το πρόστιμο για τους καταστηματάρχες που αψηφούν τα μέτρα θα ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Παράλληλα, θα σφραγίζεται το κατάστημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.



Σχετικά με τους πολίτες που αψηφούν τις συστάσεις των ειδικών, γι' αυτούς θα ισχύσει το πρόστιμο των 150 ευρώ για τη μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα είπε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος σε αυστηρό τόνο σημείωσε: «Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».

