Κολωνάκι: Συνελήφθη επιχειρηματίας που έκανε κορονοπάρτι

Το αναψυκτήριο διαχειρίζεται ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Νεκτάριος Νικολόπουλος, σύζυγος της τηλεπαρουσιάστριας Κατερίνας Λάσπα.

Το γνωστό καφέ - μπαρ στο Κολωνάκι άνοιξε, παρά τις οδηγίες της κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση των μέτρων που λήφθηκαν λόγω κορονοϊού.

Στο σημείο έφτασε και επενέβη η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τον προσωρινά υπεύθυνο του μαγαζιού, ενώ αργότερα παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ο Ν. Νικολόπουλος όπου και συνελήφθη. Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cnn.gr και την Μίνα Καραμήτρου, ο ιδιοκτήτης και ο προσωρινά υπεύθυνος του καφέ - μπαρ θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, όταν διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα ήταν ανοιχτό και άτομα με ποτά στα χέρια βρίσκονταν απ' έξω.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η αστυνομία δέχθηκε καταγγελία το βράδυ της Τρίτης ότι έξω από το κατάστημα ήταν τουλάχιστον 15 άτομα με ποτό στο χέρι.

Όταν περιπολικό πήγε στο σημείο εντόπισε άτομα να κάθονται πάνω στα πεζούλια που υπάρχουν έξω από το μπαρ -το οποίο ήταν ανοιχτό-, κρατώντας ποτήρια με ποτό.

Πολλές ήταν και οι φωτογραφίες, οι οποίες αναρτηθηκαν και στα social media απο το περιστατικο.

Χαρδαλιάς: Απαγορεύονται τα υπαίθρια πάρτι και τα «take away» ποτά

Την έντονη αντίδραση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας προκάλεσε η εικόνα δεκάδων πολιτών έξω από καφέ - μπαρ στην περιφέρεια να πίνουν ποτό.

Από χθες έχει ξεκινήσει για όλους μας μια νέα καθημερινότητα, που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, ιδιαίτερα κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε, τόνισε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία ατομικής προστασίας και των κανόνων υγιεινής, γιατί από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης.

Σε ό,τι αναφορά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης, επισήμανε ότι «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών, κατέστησε σαφές.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

