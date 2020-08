Κάντε μόδα…την προσφορά- Συλλεκτικά t-shirts για καλό σκοπό!

Αγκαλιάστε την πρωτοβουλία «Together We Create»

Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Άννα Βίσση, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δούκισσα Νομικού, Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζυγούλη, Μαρίνα Βερνίκου, Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη, Τόνια Σωτηροπούλου, Κωστής Μαραβέγιας, Σμαράγδα Καρύδη, Μαίρη Συνατσάκη είναι μόνο μερικοί από τους επώνυμους φίλους της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, που διάλεξαν το δικό τους συλλεκτικό T-shirt, για να ενισχύσουν οικογένειες, που πλήττονται οικονομικά λόγω του covid-19 και να διαδώσουν το μήνυμα της προσπάθειάς μας.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος των προσπαθειών της στη στήριξη οικογενειών που έχουν πληγεί λόγω του covid19. Έως σήμερα έχει αγκαλιάσει 101 οικογένειες που αριθμούν 213 παιδιά και συνεχίζει τις προσπάθειές της, αναλαμβάνοντας συνεχώς νέες πρωτοβουλίες, ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στον καθημερινά αυξανόμενο όγκο των αιτημάτων που δέχεται.

Τα συλλεκτικά T-shirts που σχεδίασαν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό οι: Γιάννης Βαρελάς, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Αλίκη Λαλά, Όλγα Μηλιαρέση, Ραλλού Παναγιώτου, Φίλιππος Φωτιάδης, ο φωτογράφος Γιάννης Μπουρνιάς και οι artistic collective The Callas, έχουν μια μαγική ιδιότητα. Προσφέρουν αγάπη σε αυτούς που τα φορούν, αλλά και στους γύρω τους, καθώς το αντίτιμό τους δίνεται προς ανακούφιση παιδιών και οικογενειών που ζουν σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης το τελευταίο διάστημα εξασφαλίζοντάς τους, απαραίτητα καθημερινά αγαθά.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» σας προσκαλεί να γίνετε και εσείς κομμάτι αυτού του μεγάλου ανθρώπινου παζλ αγάπης, να βάλετε χρώμα στο καλοκαίρι σας και να κάνετε μόδα την προσφορά.

Προμηθευτείτε κι εσείς το δικό σας συλλεκτικό T-shirt στο https://www.kalogirou.com/el/mazi_gia_to_paidi, στα φυσικά καταστήματα Καλογήρου στην Αθήνα, Σταδίου 4, τη Γλυφάδα, Λαμπράκη Γρηγορίου 19 & Λεωφόρος Δημάρχου Μεταξά Αγγέλου 18 και το Golden Hall ή τηλεφωνικά στο VIP Sales Associate Kalogirou στο 695 6659651 και διαδώστε το μήνυμά μας κάνοντας stories και posts με το αγαπημένο σας T-shirt προτρέποντας και άλλους να στηρίξουν την προσπάθεια.

Αυτό το καλοκαίρι ας το «ντύσουμε» με αγάπη. Together we Create!

PHOTO GALLERY Photo 1/10 Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη στέλνουν το δικό τους μήνυμα μέσω των Τ-Shirts που φορούν

Photo 2/10 Ο Κωστής Μαραβέγιας κάνει "story" με το νέο του T-shirt

Photo 3/10 Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη φορώντας την δημιουργία του Γιάννη Βαρελά σε μια φωτογραφία που "μυρίζει" καλοκαίρι

Photo 4/10 Η Μαρίνα Βερνίκου σε μια καλοκαιρινή φωτογραφία μας προσκαλεί να στηρίξουμε το "Μαζί για το Παιδί"

Photo 5/10 Story ανέβασε στο instagram και η Λύδια Παπαιωάννου και προσκαλεί όλους να φορέσουν θετική διάθεση και να προσφέρουν

Photo 6/10 Η Ηλιάννα Παπαγεωργίου με καλοκαιρινή διάθεση τάσσεται και αυτή στο πλευρό του "Μαζί για το Παιδί"

Photo 7/10 Η Όλγα Κεφαλογιάννη φορώντας το T-shirt που φέρει την δημιουργία του Κωνσταντίνου Κακανιά

Photo 8/10 Η Άννα Βίσση και αυτή με τη σειρά της στηρίζει τις προσπάθειες του "Μαζί για το Παιδί" κάνοντας μόδα την...προσφορά

Photo 9/10 Η Σμαράγδα Καρύδη από την παραλία φορώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχέδια για φέτος το καλοκαίρι

Photo 10/10 Η Ζέτα Μακρυπούλια δίνει και αυτή το δικό της χρώμα στην προσπάθεια του "Μαζί για το Παιδί" να στηρίξει οικογένειες



Η πρωτοβουλία «Together We Create»

Η Ένωση Μαζί για το Παιδί, σε συνεργασία με τη νεότερη γενιά εθελοντών της, προσκάλεσαν τους οκτώ καλλιτέχνες να αγκαλιάσουν την ενέργεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Together We Create». To «Together We Create» είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε εν μέσω κορωνοϊού, από νέους ανθρώπους, με στόχο να προσφέρουν στο έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Μέσα από εναλλακτικά projects και δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, η πρωτοβουλία «Together we Create”, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και φέρνει κοντά στην Ένωση, εθελοντές που θέλουν να συμβάλλουν στους σκοπούς της, με το δικό τους τρόπο.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των συλλεκτικών T-shirts θα διατεθούν για την ενίσχυση οικογενειών που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, λόγων των συνθηκών που επικρατούν στην covid-19 εποχή.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, την εταιρεία KALOGIROU καθώς και όλους όσους αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή, από την πρώτη στιγμή.

#TogetherWeCreate

#mazigiatopaidi

#supportmazi