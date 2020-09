Κορονοϊός: Συναγερμός στο Ίλιον - Αναστέλλεται η λειτουργία 5 παιδικών σταθμών

Συναγερμός σήμανε στο Δήμο Ιλίου έπειτα από κρούσματα κορονοϊού σε εργαζόμενους πέντε Παιδικών Σταθμών

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

«Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι σύμφωνα, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 66619/25.09.2020 Απόφαση Δημάρχου αναστέλλεται η λειτουργία των 1ου, 2ου, 8ου, 10ου, 11ου Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 λόγω ανεύρεσης θετικών κρουσμάτων σε εργαζόμενους των δομών αυτών, ύστερα από διενέργεια διαγνωστικών μοριακών τεστ ανίχνευσης Covid-19 που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της αποφυγής διασποράς του ιού, με σκοπό την απόλυτη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, των οικογενειών και των εργαζόμενων.

Στους χώρους των παραπάνω Παιδικών Σταθμών έχουν ήδη υλοποιηθεί απολυμάνσεις και τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού περιεχομένου».

Κλείνουν περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες τα μεσάνυχτα

Την κρισιμότητα της κατάστασης με τον κορονοϊό στην Αττική τόνισαν ο Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία, ανακοινώνοντας παράλληλα νέα μέτρα για τον περιορισμό της στην Ελλάδα.

Με στόχο τον περιορισμό της πανδημίας η κυβέρνηση αποφάσισε τον περιορισμό λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής και στις περιοχές που είναι σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δηλαδή στην Ημαθία, στο Κιλκίς, στην Πέλλα, στην Πιερία, στη Χαλκιδική, στα Χανιά, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ζάκυνθο, στη Μυτιλήνη και στη Μύκονο αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών όπως τα περίπτερα, τα μίνι μάρκετ και οι κάβες. Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Τόσο στις παραπάνω περιοχές όσο και στις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας, Κέρκυρας στο δήμο Βόλου, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, στην Κώ, στην Πάρο και στην Αντίπαρο επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ. Το μέτρο ισχύει από αύριο 5 το πρωί έως τις 4 Οκτωβρίου.

Επιπρόσθετα αναπροσαρμόζεται και το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλες τις περιοχές που είναι σε καθεστώς είτε ειδικών περιοριστικών μέτρων ή επιδημιολογικής επιτήρησης και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκλειναν από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί. Πλέον τα καταστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν από τις 5 το πρωί και όχι από τις 7 όπως ίσχυε μέχρι στιγμής. Άρα από αύριο στις 5 το πρωί αναπροσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που είναι σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων ή επιδημιολογικής επιτήρησης.

Επιπλέον ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων μπαίνει σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στην περιοχή. Δηλαδή αποφασίστηκε:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α' βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Tα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από το Σάββατο 26-09-2020 και ώρα 06.00 έως το Σάββατο 10-10-2020 και ώρα 06.00. Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

