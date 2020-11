Αμερικανικές εκλογές 2020: Απίστευτο σκηνικό με δημοσιογράφο που δεν ήξερε ότι ήταν στον «αέρα»

Την κούραση της εξέφρασε δημοσιογράφος που μετέδιδε αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών - Δεν είχε καταλάβει ότι ήταν στον αέρα ξεκίνησε να τραγουδάει.

Η πολυαναμενόμενη ανάδειξη του μεγάλου νικητή των αμερικανικών εκλογών, άργησε αρκετά, γεγονός που εξάντλησε πολλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι κάλυπταν το γεγονός.

Όλοι λοιπόν περίμεναν με αγωνία, να δουν ποιος θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ανάμεσά τους και μια δημοσιογράφος, η Τσέλσι Στρουμπ, η οποία είναι ανταποκρίτρια της θυγατρικής της ABC WNEP-TV και την Παρασκευή έγινε viral στα κοινωνικά μέσα.

Η δημοσιογράφος, τραγούδησε το «All I want for Christmas», κάνοντας ωστόσο ένα δικό της… ριμέικ του συγκεκριμένου τραγουδιού, αποκαλύπτοντας την «χριστουγεννιάτικη ευχή» κάθε «ρεπόρτερ τώρα», όπως είπε.

