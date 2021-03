Αγροτουρισμός: Κοινή γραμμή Άτζελας Γκερέκου και ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ για τον τουρισμό της υπαίθρου

Καίρια θέματα του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου – αγροτουρισμού- πολυλειτουργικών αγροκτημάτων αναδείχθηκαν στη διαδικτυακή συνάντηση- συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους μεταξύ της Αγροξενία- του μη κερδοσκοπικού φορέα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη χώρα μας – και της Προέδρου του ΕΟΤ, κυρίας Άντζελας Γκερέκου.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αγροξενία, κ. Νίκος Φραντζεσκάκης υιοθετώντας πλήρως την καίρια άποψη- παραίνεση της κυρίας Άντζελας Γκερέκου «να κινηθούμε ολοταχώς προς ένα νέο, αειφόρο μοντέλο στην οικονομία της φιλοξενίας», έκανε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου- αγροτουρισμού από το 2014 που ψηφίστηκε το θεσμικό πλαίσιο έως σήμερα, τονίζοντας τα προβλήματα που εντοπίζονται από τη θέσπισή του για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ταυτόχρονα, τόνισε την άμεση ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Τουρισμού Υπαίθρου- Αγροτουρισμού του οποίου βασικοί άξονες δράσεις θα είναι μεταξύ άλλων η καταγραφή και χαρτογράφηση των επιχειρήσεων του τουρισμού υπαίθρου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της διοικητικού συμβουλίου της Αγροξενία κ. Νίκος Φραντζεσκάκης επεσήμανε τις αλλαγές που θα πρέπει να υπάρξουν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο, ενώ υπογράμμισε τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τομέα φορείς αλλά και από την Αγροξενία για τη ευρύτατη διάχυση των δράσεων του ελληνικού αγροτουρισμού και τη διάχυσή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, ζήτησε την ουσιαστική στήριξη του Ε.Ο.Τ για τις νέες βάσεις ανάπτυξης του τουρισμού υπαίθρου της χώρας μας και τον καταλυτικό ρόλο του Οργανισμού στην προβολή του. Συγκεκριμένα υπογράμμισε: α) τη δημιουργία εντύπου προωθητικού υλικού από την πλευρά του Ε.ΟΤ, β) τη συμμετοχή της Αγροξενία στα εκθεσιακά περίπτερα του Ε.Ο.Τ σε Ελλάδα και εξωτερικό και τέλος γ) την παραχώρηση της αιγίδας στις επικείμενες περιφερειακές εκδηλώσεις που η Αγροξενία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει για την ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η πάντα ενημερωμένη για τα θέματα του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου Πρόεδρος του ΕΟΤ κυρία Άντζελα Γκερέκου κατέθεσε την απόλυτη στήριξη της στην προσπάθεια και στο έργο της Αγροξενία και με την παραχώρηση της αιγίδας του ΕΟΤ στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Φορέας του τουρισμού υπαίθρου το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε τη σημαντική συμβολή του τουρισμού υπαίθρου στον μετασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής οικονομίας σε μια νέα και αειφόρα κατεύθυνση, στο πλαίσιο της παγκόσμιας τάσης για αναζήτηση εμπειριών εναλλακτικού τουρισμού κοντά στο φυσικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε καίρια θέματα- ερωτήματα της Αγροξενία και δηλώνοντας απερίφραστα τη συμβολή του ΕΟΤ προς την προβολή του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς καμπάνιας της χώρας για το 2021 «Αll you want is Greece» και του ταχύτατου ψηφιακού μετασχηματισμού, που πραγματοποιείται, αυτή τη στιγμή, σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα του ΕΟΤ, επισημαίνοντας παράλληλα:

τον σχεδιασμό θεματικής mini campaign, με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου,

τις ενέργειες προβολής γραφείων εξωτερικού του ΕΟΤ, σε αυτή τη κατεύθυνση,

τη δυνατότητα περαιτέρω, της ήδη υπάρχουσας, προβολής του τουρισμού υπαίθρου, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ (VISITGREECE, VISIT GREECE APP).

Η πρόεδρος του ΕΟΤ, κυρία Άντζελα Γκερέκου τόνισε ότι ο αγροτουρισμός, αντικατοπτρίζει τον πιο αυθεντικό τρόπο και την ελληνική φιλοσοφία του ευ ζην, καθώς προσφέρει στον επισκέπτη την ολιστική εμπειρία: όπου σώμα, πνεύμα και ψυχή συνεργάζονται αρμονικά.

«Η Ελλάδα ως χώρα της αληθινής ευζωίας, με την έννοια του μέτρου και της ισορροπίας, αποτελεί την ουσία του brand Greece. Και αυτή την ουσία, οι άνθρωποι του αγροτουρισμού έχουν ένα μοναδικό τρόπο να την προσφέρουν, απλόχερα, στον επισκέπτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κυρία Γκερέκου τόνισε τη σπουδαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών όπως αυτή της Αγροξενία για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας και δήλωσε την αμέριστη στήριξη του ΕΟΤ στην πολυσχιδή του δράση.