Τζανάκης: Έως 20.000 τα πραγματικά κρούσματα

Μεταξύ 18.000 και 20.000 υπολογίζονται τα πραγματικά κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα που επεξεργάζεται και αναλύει η ομάδα του καθηγητή πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκου Τζανάκη.

«Αν κάναμε με ένα μαγικό τρόπο τεστ και στους 10 εκατομμύρια Έλληνες θα βρίσκαμε θετικούς 18.000 με 20.000», τόνισε ο καθηγητής μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι έως τις 20 Απριλίου αναμένεται τα νέα κρούσματα να είναι περί τα 3.000 με 4.000 ενδεχομένως και παραπάνω λόγω των self test. Ωστόσο δεν αναμένεται να αλλάξει η δυναμική της πανδημίας στο Σύστημα Υγείας.



Οι δείκτες που θα «δείξουν» προς τα που πάει η πανδημία θα είναι πλέον το ισοζύγιο εισερχόμενων – εξερχόμενων στα νοσοκομεία. Η μείωση των νοσηλευομένων με κορωνοϊό αναμένεται μετά τις 20 Απριλίου και λίγο αργότερα θα αρχίσει να είναι αρνητικό το ισοζύγιο των εισαγωγών εξαγωγών στις ΜΕΘ και η μείωση των θανάτων.



Στο ερώτημα εάν θα είναι δυνατό οι πολίτες να μεταβούν σε άλλους νομούς για το Πάσχα, ο καθηγητής εκτιμά ότι με την έλευση των self test θα πρέπει να αλλάξει η λογική διαχείρισης και να απενοχοποιηθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα σε συνδυασμό με την αύξηση της ατομικής ευθύνης.



Απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι με το νέο μοντέλο ανοίγματος «χτίζουμε ανοσία αγέλης», λέγοντας ότι γίνεται προσπάθεια για πρόληψη. Εξήγησε ότι με το 20% του πληθυσμού εμβολιασμένο με μια τουλάχιστον δόση και 10% με φυσική ανοσία επειδή νόσησε, φτάνουμε στο 30% ανοσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω μας τα μέσα ατομικής προστασίας. Κάλεσε τους πολίτες να ενστερνιστούν τα self test και να τα χρησιμοποιούν.



Σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca και το σπάνιο σύνδρομο που προκαλεί θρομβώσεις, ο κ. Τζανάκης είπε ότι κατά τη γνώμη του με ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και χειρισμών διάφορων άλλων πολιτικών παραγόντων, έχει συντελεστεί έγκλημα με το εν λόγω σκεύασμα.



«Θα θρηνήσουμε στην Ελλάδα εκατοντάδες θύματα του κορoνοϊού που θα πεθάνουν, στην Ευρώπη χιλιάδες θύματα του κορονοϊού που θα πεθάνουν, διότι θα αναβληθεί ο εμβολιασμός τους. Έναντι ποιου; Θα κερδίσουμε τι;», τόνισε ο καθηγητής, κάνοντας λόγο για «σπάνια επιπλοκή».

