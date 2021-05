Self test: Κάθε πότε πρέπει να κάνουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι

Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Με ένα αντί για δύο self test θα πηγαίνουν στο σχολείο οι μαθητές της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας έπειτα από σχετική εισήγηση των ειδικών.

Το τεστ διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί, θα δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες, και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα φέρουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, που θα επιδεικνύουν στο σχολείο.

Τι ισχύει για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία

Πλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας την Πέμπτη (13/05), μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν self test μια φορά την εβδομάδα και οι πρώτοι να το επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος κάθε Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο, κάθε Δευτέρα πρωί, και θα δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.Η προμήθεια των self tests για τους ανήλικους μαθητές γίνεται από τους γονείς και κηδεμόνες από τα φαρμακεία.Έτσι, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος στους μαθητές εκδίδεται η σχολική κάρτα, την οποία επιδεικνύουν στο σχολείο τους την πρώτη ημέρα της Δευτέρας, και στην περίπτωση των καθηγητών εκδίδεται η σχετική βεβαίωση με την οποία τους επιτρέπεται να πάνε στο σχολείο.Στην περίπτωση, ωστόσο, θετικού αποτελέσματος, τότε γίνεται και επαναληπτικό δωρεάν τεστ σε κάποια δημόσια δομή, που βρίσκονται αναρτημένες στην προαναφερθείσα διαδικτυακή πλατφόρμα, και αν εκείνο βγει αρνητικό, τότε εκπαιδευτικοί και μαθητές παίρνουν σχετική βεβαίωση και με αυτήν επιστρέφουν στο σχολείο. Αν, όμως, και το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, τότε ακολουθείται το υγειονομικό πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και φυσικά ο καθηγητής ή ο μαθητής που θα βρεθεί θετικός στη νόσο COVID-19, δεν πηγαίνει στο σχολείο.Επισημαίνεται πως για τους μαθητές που θα έχουν θετικό επιβεβαιωτικό τεστ, δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.Όσον αφορά στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για την πραγματοποίηση του τεστ στους μαθητές.Ακόμα, το self test σε μαθητές κάτω των 14 ετών γίνεται από ενήλικα ενώ σε μαθητές πάνω από 14 ετών γίνεται με την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.Υπενθυμίζεται, ακόμα, πως ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19.Γονείς, κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές μπορούν να δηλώσουν το αποτέλεσμα και να εκδώσουν τη σχολική κάρτα για COVID-19 εδώ .Ειδάλλως, έχετε τη δυνατότητα να τυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μόνοι σας αυτό το έγγραφο .

Τι ισχύει για φοιτητές και σπουδαστές

Όπως αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση των ειδικών, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως ή διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής, με την προηγούμενη διενέργεια self test φοιτητών και καθηγητών.Επίσης, μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α' κύκλου στις Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα, δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης με διενέργεια self test μια φορά την εβδομάδα.Ακόμα, με διενέργεια self test μια φορά την εβδομάδα, θα γίνει και η επανέναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Ι και ΙΙ) γίνεται στις 24 Μαΐου.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Δύο self test ανά εβδομάδα δικαιούνται εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με το πρώτο να επιβαρύνει οικονομικά το κράτος και το άλλο τον εργοδότη.Συγκεκριμένα, η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για ιδιωτικούς υπαλλήλους που εργάζονται στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, στην εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, στις δραστηριότητες καθαρισμού, στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), καθώς και σε δραστηριότητες σχολών οδηγών, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον -συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση- τόπο εργασίας.Όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, υποχρεωτικό καθίσταται το self test για κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα, εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, για πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων τους, για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.Πάντως, επισημαίνεται πως από τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνται οι πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και οποιοδήποτε άλλο διδακτικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων καθώς και οι απασχολούμενοι μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό.

Πώς γίνεται η προμήθεια του self test και πώς δηλώνεται το αποτέλεσμα

Οι εργαζόμενοι μπορούν να παίρνουν το self test από το φαρμακείο χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική ταυτότητά τους.Αφού κάνουν το self test, 24 ώρες πριν πάνε στην εργασία τους, τότε δηλώνουν το αποτέλεσμα στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα self-testing.gov.gr και το αποτέλεσμά του δηλώνεται στην «Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 Test στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ"», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων Καταγραφής Αποτελέσματος COVID-19 Test».Αν το αποτέλεσμα βγει αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος μπορεί να μεταβεί στον τόπο εργασίας του.Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο εργαζόμενος οφείλει εντός 24 ωρών, να μεταβεί για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, όπως αυτές που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα, ή σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο με επιβάρυνση είτε του εργοδότη είτε δική του.Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, ο εργαζόμενος που βρέθηκε θετικός και οι οικείοι του, οφείλουν να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.Αν και το επαναληπτικό τεστ βγει θετικό, τότε ο ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.Πάντως, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα που εργάζονται με φυσική παρουσία μπορούν να δηλώσουν το αποτέλεσμά τους και να εκδώσουν τη σχετική δήλωση εδώ.Όσον αφορά στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού, του λιανεμπορίου, του επισιτισμού ή των μεταφορών, μπορούν να δηλώσουν το αποτέλεσμά τους και να λάβουν την απαραίτητη δήλωση εδώ.Για ναυτικούς και μέλη πληρώματος πλοίου που κάνει θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, το αποτέλεσμα δηλώνεται εδώ.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Το τέλος του lockdown! Άλμα ελευθερίας από σήμερα – Τι αλλάζει στη ζωή μας