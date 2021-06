Save Your Hood: H εβδομάδα περιβάλλοντος έστειλε 500.000 λίτρα σκουπίδια στους κάδους!

Save Your Hood: H εβδομάδα περιβάλλοντος έφυγε και μαζί της, πάνω από 500.000 λίτρα σκουπίδια βρήκαν το δρόμο προς μια μονιμότερη κατοικία: Τους κάδους τους.

Οι υπερήρωες του Save Your Hood, την εβδομάδα 31/5 με 6/6, πέτυχαν ενα στόχο που φάνταζε αδύνατος.

2629 εθελοντές, μέσα από παραπάνω από 270 δράσεις, συγκέντρωσαν 510,430 λίτρα σκουπιδιών σε ένα κρεσέντο αγάπης και θετικής ενέργειας για το ίδιο μας το περιβάλλον.

Το μήνυμα ξεκάθαρο: Ο πλανήτης μας χρειάζεται περισσότερο απο ποτέ και όλοι εμείς έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε την δυσμενή αυτή κατάσταση.

Τι συνέβη με λίγα λόγια:

? Ρεκόρ Λίτρων από το ξεκίνημά μας

? Ρεκόρ δρώντων εθελοντών σε μια εβδομάδα

?Ρεκόρ δράσεων σε μια εβδομάδα

♟️ Ρεκόρ αριθμού δήμων

?️ Ρεκόρ αριθμού Π.Ε

? Συντονιστές από όλη την Ελλάδα γνωρίστηκαν, συγκεντρώθηκαν και έγιναν μια ενιαία παρέα για πρώτη φορά σε αυτούς τους 6 μήνες ζωής του SYH, στις Ράχες Φθιώτιδας, δρώντας με αστείρευτη ενέργεια σε μια παράνομη χωματερή, κάνοντας ρεκόρ συλλογής σκουπιδιών σε μια μόνο δράση, 74300 λίτρα, αλλάζοντας τελείως την εικόνα της ?

?Πέρα από τη συμμετοχή του καθενός, οργανισμοί, άτυπες ομάδες, δημόσιοι φορείς και εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο δημόσιο κάλεσμά μας και συνέπραξαν μαζί μας για ένα ενιαίο σκοπό. 68 ομάδες και οργανώσεις, 16 εταιρείες και 79 δήμοι έδειξαν τον δρόμο για μαζί μας προς ενα καλύτερο μέλλον?

?Μέσα απο το δίκτυο της European Network of Volunteers for the Environment, δράσαμε για πρώτη φορά σε 5 επιπλέον χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Ισπανία και Ρωσία!?

?Οι Πρόσκοποι σε όλη την Ελλάδα στήριξαν τον σκοπό αυτό και αναμείχθηκαν με τους εθελοντές μας με ένα μοναδικό τρόπο γεμάτο αγάπη και θέληση για προσφορά.! Μάλιστα, οι περισσότεροι "θυσίασαν" την πρώτη τους εξόρμηση σε βουνά και λαγκάδια μετά την καραντίνα, συγκεντρώνοντας πάνω από 30000 λίτρα ?

?Πρόσφυγες και προσφυγόπουλα από όλο τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά για τον σκοπό αυτό,μέσα της συνέργειας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Μετάδραση, δημιουργώντας μηνύματα αλληλεγγύης, ισότητας και ομόνοιας ?

❗️ Είμαστε μια ανάσα πριν τα 6 εκατομμύρια λίτρα συνολικά απο την αρχή των δράσεων μας! ❗️

Θέλετε να πάρετε και εσείς την πρωτοβουλία να αλλάξετε τη δική σας γειτονιά;

Πώς; Μπαίνετε στην ομάδα μας στο facebook και δηλώστε συμμετοχή σε κάποιες από τις δράσεις που οργανώνονται απο τους ίδιους τους εθελοντές ή προτείνετε εσείς τη δική σας!

Όπου και να είμαστε, σε πόλεις, χωριά, παραλίες, δάση, βουνά, νησιά, η δική μας γειτονιά μας χρειάζεται. Πεισμώνουμε και βάζουμε τα δυνατά μας ωστε να φτάσουμε πιο κοντά στην αλλαγή της νοοτροπίας.

Κάνουμε χαμούλη με τις χαμογελάρες μας, τη θετική μας διάθεση και το κέφι μας.

Λίγα λόγια για το Save Your Hood

Προκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό να ενώσει, να στεγάσει και να δώσει δύναμη στις ατομικές και ομαδικές προσπάθειες για μια καλύτερη γειτονιά σε όλη την Ελλάδα που ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου. Μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών από την αρχή της, έχει ενεργοποιήσει πάνω από 39.000 πολίτες και έχει συγκεντρώσει πάνω απο 5.900.000 λίτρα σε 2526 δράσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο.

Η νοοτροπία της αδιαφορίας έγινε η αφορμή για τον Βασίλη Σφακιανόπουλο να ξεκινήσει μια εθελοντική πρωτοβουλία μαζί με κάποιους φίλους του, οπου την πρώτη μόλις φορά κατάφεραν να περισυλλέξουν 32 σακούλες με σκουπίδια στα Τουρκοβούνια.

Η σκέψη έγινε δράση και η δράση ονομάστηκε «Save your hood»:

Σώσε την γειτονιά σου, το δάσος σου, την παραλία σου, σώσε το μέρος που ζεις και αγαπάς, μια ιδέα που ξεκίνησε στην πρώτη καραντίνα (Απρίλιος 2020) και η πρώτη κινητοποίηση έγινε στις 15 Νοεμβρίου. Η ανάγκη για αλλαγή έγινε κάτι παραπάνω από μια βόλτα. Η απόσταση μεταξύ "θέλω" και "πράττω" είναι πια μια αναπνοή.

Καθαρίζουμε το μέρος που μένουμε σε μια συνηθισμένη καθημερινή μας βόλτα. Είναι μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης πολιτών που ολοένα να μεγαλώνει, ενώνοντας τους πολίτες αλλά και άλλες εθελοντικές ομάδες ανά την Ελλάδα με σκοπό να γίνει η μεγαλύτερη αποκομιδή σκουπιδιών που έγινε στην χώρα μας.

Στρώσεις σκουπιδιών, κάθε λογής αντικείμενα, παιχνίδια, πλαστικά, χιλιάδες καλαμάκια έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα ενώ η δράση βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Η ανάγκη όλων μας να είναι πιο καθαρά, πιο όμορφα, πιο υγιή τα μέρη που ζούμε μας ενώνει ώστε όλοι μαζί να δράσουμε άμεσα και να δούμε τις γειτονιές μας να αλλάζουν προς το καλύτερο.