Δημιουργίες καλλιτεχνών της street art «ντύνουν» τέσσερα σχολεία της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την ομάδα της Urban Act και τη συμμετοχή καλλιτεχνών από το χώρο της street art, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δημιουργίας δημόσιων τοιχογραφιών, ξεκινώντας από τα σχολεία.

Στους καλλιτέχνες διατίθενται συγκεκριμένοι χώροι για τη δημιουργία των έργων τους. Η θεματική της πρώτης φάσης, που περιλαμβάνει τοιχογραφίες σε τέσσερα σχολεία της Αθήνας, είναι αφιερωμένη και εμπνευσμένη από το επετειακό 1821- 2021, εξ ου και ο υπότιτλος του προγράμματος «From the Roots to the Sky».

Οι καλλιτέχνες εμπνέονται από προσωπικότητες του πολιτισμού, των τεχνών που προσέφεραν στην χώρα μας στα 200 αυτά χρόνια, και συμβάλλουν στην μελλοντική μας πορεία.

Ήδη, το πρώτο έργο φιλοτεχνήθηκε στο 104o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, από τον Έλληνα street artist Kez, ο οποίος επέλεξε να υλοποιήσει μια διασκευή του γνωστού έργου του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου (Χατζημιχαήλ) Ερωτόκριτος και Αρετούσα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Ο Θεόφιλος σαν αυτοδίδακτος λαϊκός ζωγράφος έχει μια στενή σχέση με την street art, οι καλλιτέχνες της οποίας παραδοσιακά είναι αυτοδίδακτοι και συγχρόνως αποτελεί και η ίδια μια σύγχρονη λαϊκή τέχνη».

«Με αφετηρία τα σχολεία της πόλης, επιθυμούμε να αναμορφώσουμε το αστικό τοπίο με καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που θα δώσουν πνοή καλαισθησίας και ζωντάνιας στην Αθήνα. Οργανωμένα με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χώρο και στην αισθητική του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

