Στέφανος Μίλλερ: Μεταφέρθηκε η τέφρα του στην Αρχαία Νεμέα

Η τεφροδόχος του Στέφανου Μίλλερ μεταφέρθηκε στην Αρχαία Νεμέα, στο χώρο όπου αφιέρωσε τη ζωή του.

Ο αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη, αποτεφρώθηκε χθες στο Αποτεφρωτήριο της Ρατσώνας, όπως είχε επιλέξει ο ίδιος να γίνει όταν θα έφευγε από τη ζωή, ενώ παράλληλα είχε επιλέξει να τοποθετηθεί η τέφρα σε μια λήκυθο.

Νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, η τεφροδόχος του Στέφανου Μίλλερ μεταφέρθηκε στην Αρχαία Νεμέα, στο χώρο όπου αφιέρωσε τη ζωή του. Την τέφρα του διάσημου φιλέλληνα συνόδευσαν από το Αποτεφρωτήριο τα παιδιά δύο ανθρώπων που τον βοήθησαν όταν πρωτοήρθε για ανασκαφές στη Νεμέα, ο γιος του τότε προέδρου Παρμενίωνα Δημητρίου, Κωνσταντίνος, φαρμακοποιός στο επάγγελμα και και ο γιος του συμβολαιογράφου Δημητρίου Καλλή, Αριστοτέλης, γιατρός.

Στο τουριστικό περίπτερο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Νεμέας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη μνήμη του, όπου την τεφροδόχο του Στέφανου Μίλλερ κρατούσε ένας κάτοικος, άμεσος συνεργάτης του, ο Αθανάσιος Ασιμης, ενώ παρέστησαν πολλοί φίλοι του, πλήθος συγχωριανων και τοπικοί παράγοντες για να τιμήσουν αυτό τον «πραγματικό» Έλληνα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Δαρσινός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αναβίωσης Νέμεων Αγώνων Σπύρος Κυριάκοςκαι σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΝΑ, ο τέως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρχαίας Νεμέας Ν. Παπαδόπουλος. Επίσημη τιμητική εκδήλωση θα γίνει αργότερα, σε συνεργασία της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νεμέας.

Ο άνθρωπος που ανέδειξε την Αρχαία Νεμέα, πριν ένα χρόνο μετέβη στο Αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα, προκειμένου να φροντίσει ο ίδιος την υλοποίηση της τελευταίας του επιθυμίας. Μάλιστα, η αγάπη του για την αρχαία Ελλάδα εκδηλώνεται για μία ακόμη φορά από την επιλογή της τελευταίας του κατοικίας.

Σημειώνεται ότι διάλεξε για την τέφρα του μια λευκή λήκυθο, αντίγραφο αρχαιοελληνικής αττικής ληκύθου που υπάρχει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Επίσης, πλήρωσε προκαταβολικά τα έξοδα για την αποτέφρωσή του. Ο Στέφανος Μίλλερ απεβίωσε στις 11 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Μίλλερ

Ο Στέφανος Γκ. Μίλλερ, ανέσκαψε και ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, ενώ υπήρξε και η ψυχή της Αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων.



Ο Μίλλερ γεννήθηκε στο Γκόσεν της Ιντιάνα των ΗΠΑ το 1942. Ολοκλήρωσε το πρώτο πτυχίο του στα Αρχαία Ελληνικά στο Κολλέγιο Γουάμπας και το διδακτορικό του στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Μετά από ανασκαφές σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπίας και της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, ξεκίνησε τις δικές του ανασκαφές στη Νεμέα το 1973.

Κατά τα χρόνια της εργασίας του στη Νεμέα, όχι μόνο διηνήργησε ανασκαφές που έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, όπως το Στάδιο όπου διεξάγονταν τα Νέμεα, αλλά δημιούργησε και αρχαιολογικό πάρκο, κατασκεύασε αρχαιολογικό μουσείο και οργάνωσε την έκθεσή του, ενώ ξεκίνησε και την αναστήλωση του αρχαίου Ναού του Δία.Ταυτόχρονα, υπηρετούσε ως καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, με εξαίρεση τα έτη 1982-1987, όταν διετέλεσε διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα.



Δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις ανακαλύψεις του στη Νεμέα, όπως π.χ. το «Nemea II: The Early Hellenistic Stadium» (University of California Press 2001), καθώς και άλλα, όπως τα «The Prytaneion: Its Function and Architectural Form» (U.C. Press 1978), «Arete: Greek Sports from Ancient Sources» (U.C. Press 2004), «Ancient Greek Athletics» (Yale University Press 2004) και «The Berkeley Plato». (U.C. Press 2009). Το 2020 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καπόν το δίτομο βιβλίο «Η Νεμέα και εγώ» (επίσης στα αγγλικά «Nemea and Me»), όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει τα 46 χρόνια των αρχαιολογικών ανακαλύψεών του, έρευνας, όπως και αδιάκοπων προσπαθειών για την ανάδειξη και προστασία της αρχαίας Νεμέας.

Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε τιμηθεί ως Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και είχε αναγνωριστεί ως «Πρόσωπο της Εβδομάδας» από το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC το 2004.



Το 2005 με προεδρικό διάταγμα ο Στέφανος Μίλλερ πολιτογραφήθηκε Έλληνας υπήκοος.





