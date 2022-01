Self test: Σύγχυση και εκνευρισμός! Αδειάζουν τα φαρμακεία – «Τρελό» σενάριο να δοθούν στα σχολεία

Ακόμα και... βύσμα βάζουν για να βρουν self test

«Υπάρχει απόθεμα για όλους», διαμηνύει η κυβέρνηση – Πότε και πώς θα μπορέσουν να προμηθεύσουν τα φαρμακεία που ξεμένουν – Σχέδιο και για διάθεση self test σε σχολικές μονάδες – Ποιος όμως θα το κάνει το τεστ, πού θα δηλώνονται, πού θα απομονώνονται τα κρούμστα και πότε θα γίνουν τα μαθήματα;

Το αδιαχώρητο επικρατεί στα φαρμακεία της Αθήνας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα από τη μαζική προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών που πρέπει να αποκτήσουν πέντε self test έκαστος για την επανέναρξη των σχολείων τη Δευτέρα (10/01).

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Newsbomb.gr, οι εικόνες που αντικρίζουμε έξω από φαρμακεία τις τελευταίες ημέρες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Ουρές δεκάδων συμπολιτών μας που περιμένουν υπομονετικά είτε για να κάνουν επί τόπου rapid test είτε για να προμηθευτούν self test.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως σήμερα, Σάββατο 8 Ιανουαρίου, δύο μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, τα φαρμακεία ξεμένουν σταδιακά από self test, με τους πολίτες να βάζουν ακόμα και «βύσμα για να βρουν.

Πηγές της κυβέρνησης διαμηνύουν πως υπάρχει απόθεμα για όλους, με το ερώτημα ωστόσο να είναι πότε θα προλάβουν να δοθούν τα test σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Πιο συγκεκριμένα, κύκλοι της κυβέρνησης αναφέρουν πως:

-Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί περισσότερα από 6 εκ τέστ 1.287.000 δικαιούχους. Δηλαδή 3 στους 4 δικαιούχους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν πάρει τα τέστ που τους αναλογούν.

-Λόγω της υψηλής ζήτησης σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία και έως αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαμακαποθήκες αλλά και από το απόθεμα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.

-Τα φαρμακεία σήμερα τρίτη ημέρα διάθεσης των τεστ στους δικαιούχους παραμένουν ανοιχτά έως τις 5-6μμ και συνεχίζουν τη δωρεάν διανομή σε όσους πολίτες δεν έχουν λάβει.

-Εκτιμάται ότι σήμερα θα μπορέσουν να διατεθούν πάνω από 1 εκ τεστ.

-Υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.

Πηγές του υπουργείο Παιδείας, το μεσημέρι του Σαββάτου ανέφεραν στο Newsbomb.gr πως εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να δοθούν self test στις σχολικές μονάδες, ώστε να διατεθούν από αυτές τη Δευτέρα το πρωί.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς προκύπτουν σοβαρά τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα.

Κατ΄ αρχάς, πότε θα προλάβουν να δώσουν τόσες χιλιάδες test σε τόσες σχολικές μονάδες. Υπενθυμίζουμε πως κάθε μαθητής πρέπει να λάβει πέντε τεστ.

Επίσης, ποιος θα κάνει το self test στα παιδιά; Ο δάσκαλος;

Πού θα δηλώνονται τα κρούσματα και από ποιον θα δηλώνονται; Από τον δάσκαλο;

Αν υπάρχει κρούσμα πού θα απομονωθεί;

Πρόκειται σαφέστατα για μια έσχατη λύση, με τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας να αναζητούν την καταλληλότερη λύση για να λάβουν όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τα self test που απαιτούνται για την επανέναρξη των σχολείων.

Τι λένε φαρμακοποιοί στο Newsbomb.gr:

Σε πολλά φαρμακεία της Αθήνας καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις, με πολλούς φαρμακοποιούς να αφήνουν αιχμές για την κεντρική διαχείριση και τις φαρμακαποθήκες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τα φαρμακεία του Λεκανοπεδίου.

«Σαφέστατα η ζήτηση είναι τεράστια. Τα σχολεία ξεκινούν σε δύο μέρες με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να χρειάζονται πέντε self test έκαστος. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλες είναι οι απαιτήσεις», αναφέρει στο Newsbomb.gr ο κ. Γιώργος Νύχας, ιδιοκτήτης φαρμακείου στην περιοχή της Καλλιθέας. Όπως υποστηρίζει, έγινε μεγάλη προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς, αλλά οι ποσότητες που απαιτούνται ενδεχομένως και να μην μπόρεσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των φαρμακείων. «Εγώ προσωπικά έμεινα την Παρασκευή για περίπου 3 ώρες χωρίς self test στο φαρμακείο μου, όμως οι φαρμακαποθήκες ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και με προμήθευσαν εγκαίρως ώστε να βγάλω - ελπίζω - και το Σαββατοκύριακό», αναφέρει ο κ. Νύχας.

Ο ίδιος επισημαίνει πως ποσότητες self test υπήρχαν, όμως η έξαρση της Όμικρον ήταν λογικό να εκτινάξει τις ανάγκες. «Αντιληφθείτε τι φόρτος εργασίας υπάρχει για ένα φαρμακείο που πρέπει να εξυπηρετήσει τον κόσμο με rapid και να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες πελατών που δεν έχουν έρθει στο φαρμακείο για ζητήματα κορονοϊού», επισημαίνει ο κ. Νύχας αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα φαρμακεία της Αθήνας. Όπως επεσήμανε, πριν από ένα μήνα οι φαρμακοποιοί ήταν αναγκασμένοι να διαμορφώνουν οι ίδιοι και τις συσκευασίες για τα self test, πράγμα ωστόσο που άλλαξε και πλέον το κιτ του self test έρχεται έτοιμο για προμήθεια στα φαρμακεία.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, όχι μόνο σήμερα που είμαστε δύο μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, αλλά όλη την εβδομάδα. Ο κόσμος έρχεται και ζητά self test μαζικά, ενώ σκεφτείτε τι πίεση ασκείται σε εμάς που κάνουμε και rapid test στο φαρμακείο. Οι προμήθειες πλέον self test εξαντλούνται και απ’ όσο γνωρίζω ανάλογη εικόνα επικρατεί στα περισσότερα φαρμακεία του Λεκανοπεδίου», αναφέρει στο Newsbomb.gr ο κ. Σταύρος Γιαμορίδης, ιδιοκτήτης φαρμακείου στον Άλιμο.

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα είναι τελευταία ημέρα που μπορούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να προμηθεύονται από τα φαρμακεία πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self test, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Τα τεστ δικαιούνται οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Υπενθυμίζεται ότι:

το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19

οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο ράπιντ τεστ και ένα σελφ τεστ – όλα με δική τους επιβάρυνση – την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (11/1). Από την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο ράπιντ τεστ την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής εκάστης εβδομάδας.

