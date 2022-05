Κηδεία Δάκη: Ήταν όλοι εκεί - «Ήταν το καλό παιδί, τεράστια η απώλειά του»

Το τελευταίο «αντίο» είπαν στο Κοιμητήριο της Γλυφάδας, φίλοι και συγγενείς στον «αιώνιο έφηβο» της ελληνικής μουσικής.

Ήταν όλοι εκεί. Το τελευταίο χειροκρότημα για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Η ελληνική μουσική αποχαιρέτησε στο Κοιμητήριο Γλυφάδας τον Δάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

«Αποχαιρετώ τον καλύτερό μου φίλο. Μσς ταξίδεψε καλοκαίρια, καλοκαίρι αποφάσισε να φύγει. Είμαι ευλογημένη που η ζωή μου τον έφερε κοντά μου πριν χρόνια», δήλωσε η Λουκίλα Καρρέρ, η οποία ήταν κοντά στον Δάκη μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Ήταν το καλό παιδί. Παιδί. Μιλάμε για μια τεράστια απώλεια», δήλωσε συγκινημένος ο Πασχάλης, με τον οποίο ο Δάκης συνεργαζόταν για περίπου 60 χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του '60.

Επιθυμία των μελών της οικογένειάς του Δάκη ήταν αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Στο κοιμητήριο της Γλυφάδας βρέθηκαν από νωρίς φίλοι και συνάδελφοι του Δάκη, αλλά και πλήθος θαυμαστών, καθώς τα τραγούδια του μεγάλωσαν γενιές και γενιές και φυσικά θα μείνουν για πάντα αναλοίωτα στο πέρασμα των χρόνων.

Δείτε τις εικόνες από το Κοιμητήριο της Γλυφάδας:

PHOTO GALLERY Photo 1/17 Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Δάκη Photo 2/17 Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε να γίνουν δωρέες στη μνήμη του στην «Κιβωτό του Κόσμου» Photo 3/17 Ο Μάκης Δελαπόρτας Photo 4/17 Το στεφάνι του Μάρκου Σεφερλή και της συζύγου του, Έλενας Τσαβαλιά Photo 5/17 Το στεφάνι του επιχειρηματία Αργύρη Παπαργυρόπουλου Photo 6/17 Το στεφάνι του Αντύπα και της COBALT Photo 7/17 Tο στεφάνι του δημάρχου Γλυφάδας Photo 8/17 Ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος με το γιο του Photo 9/17 Η Αλίκη Δανάλη Photo 10/17 Η Ελπίδα Photo 11/17 Ο Νίκος Κατσαρός Photo 12/17 Η Έλλη Κοκκίνου Photo 13/17 Ο Πασχάλης Photo 14/17 Η Μπέση Αργυράκη Photo 15/17 Ο Κώστας Μπίγαλης Photo 16/17 Η Σοφία Βόσσου και ο Γιώργος Θεοφάνους Photo 17/17 Το τελευταίο «αντίο» στον Δάκη

Ποιος ήταν ο Δάκης

Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων. Παράλληλα ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens», ενώ ακολούθησαν κι άλλοι δίσκοι στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά, με τραγούδια που γνώρισαν αμέσως επιτυχία, όπως «Monsieur Cannibal», «Tu Veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre», «Gaston». Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα και οι διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά». Συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, όπως οι Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου κ.ά.

Ο Δάκης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ελληνικές ταινίες, όπως «Γοργόνες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισσα» κ.ά. Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

