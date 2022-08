ΓΕΕΘΑ: Έναρξη Σχολείου «Προστασίας Δημοσιογράφων» στο Κιλκίς

ΓΕΕΘΑ: Παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και νέους φοιτητές δημοσιογραφίας ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις καταστάσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά την παρουσία τους στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου έως την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Σχολείο «Προστασίας Δημοσιογράφων» (Safety for Journalists) στο Κιλκίς, στην έδρα του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

Το Σχολείο που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Διεθνούς και Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Έδρα Jean Monnet for European Integration Journalism, με την υποστήριξη του ΠΚΕΕΥΕ και του Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus, αποσκοπεί στην παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και νέους φοιτητές δημοσιογραφίας, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις καταστάσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά την παρουσία τους στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.