«Ζεστά Πόδια - Ζεστή Καρδιά»:Συλλεκτικά CHARMing Socks για καλό σκοπό!

Έξι σπουδαστές του Κολλεγίου Βακαλό σχεδιάζουν 12 συλλεκτικά ζευγάρια CHARMing Socks σε συνεργασία με την KALOGIROU και στηρίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Στο πλαίσιο της ενέργειας “Ζεστά πόδια - Ζεστή καρδιά ” σπουδαστές του Κολλεγίου Βακαλό Art & Design σε συνεργασία με την KALOGIROU δημιούργησαν δώδεκα μοναδικά σχέδια αποκλειστικά για το «Μαζί για το Παιδί» τα οποία αποτυπώθηκαν σε μία συλλογή “Charming Socks” και διατίθεται αποκλειστικά από την KALOGIROU.

Η Ένωση Μαζί για το Παιδί, σε συνεργασία με τη νεότερη γενιά εθελοντών της, αγκαλιάζουν την ενέργεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Together we Create”. To “Together we Create” είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους, με στόχο να προσφέρουν στο έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Μέσα από εναλλακτικά projects και δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας, η πρωτοβουλία «Together we Create”, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και φέρνει κοντά στην Ένωση, νέους που θέλουν να συμβάλλουν στους σκοπούς της, με το δικό τους τρόπο.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η στήριξη του πολυσήμαντου έργου που πραγματοποιεί καθημερινά η Ένωση ώστε κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της χώρας μας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Οι σπουδαστές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση με ενθουσιασμό και έγιναν μέρος του παζλ της καρδιάς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Οι δημιουργίες αυτές μετουσιώνουν την γραφιστική τέχνη σε μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και καλοτυχίας. Σχέδια αποτυπωμένα σε δώδεκα μοναδικά ζευγάρια με έμπνευσή από σύμβολα της αρχαιότητας, της τύχης, της προστασίας και της αναγέννησης.

Η Βασιλική Δουρουκλάκη εμπνέεται από το γαλλικό γούρι προστασίας, τις κούκλες “Nenette & Rintintin” ενώ η Έλενα Κωνσταντινίδη ενώνει πολιτισμούς και κουλτούρες παρουσιάζοντας την τύχη και την προστασία με μορφή “Μαύρη Γάτας και Μπλε Ματιού”. Μέσω της τέχνης του “Οριγκάμι”, η Πηνελόπη Λυκογιάννη οπτικοποιεί τα ιερά πουλιά - γερανούς της Ιαπωνίας για τύχη και πραγματοποίηση επιθυμιών. Η Κλέστα Λεκάϊ εύχεται τύχη, υγεία και μακροζωία αποτυπώνοντας σύμβολα όπως ο “Σκαραβαίος, η Λιβελούλα,η Χελώνα,η Μέλισσα, ο Βάτραχος & η Πασχαλίτσα”. Η ευημερία και η αναγέννηση έχει τη μορφή της “Μέλισσας” για τη Ναταλία Κουρσούμη με δυο διαφορετικά σχέδια αφιερωμένα αποκλειστικά σε εκείνη. Tο “Τετράφυλλο Τριφύλλι”, ένα διεθνές σύμβολο καλοτυχίας και φυλακτό, το οποίο αποδίδει η Αφροδίτη Τσοντάκη σε ιδιαίτερους τόνους.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των συλλεκτικών Charming Socks θα διατεθούν για την ενίσχυση της τηλεφωνικής Γραμμής 11525 της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» η οποία προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με την πλήρη υποστήριξη της KALOGIROU, ως αποκλειστικό κανάλι πώλησης και προώθησής τους στα φυσικά καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kalogirou.com, η συλλεκτική σειρά των “Charming Socks” τοποθετείται σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον υψηλής αισθητικής, ανάμεσα σε προϊόντα που αποτελούν σημείο αναφοράς στο χώρο της μόδας.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά το Κολλέγιο Βακαλό και όλους τους σπουδαστές για τη συμμετοχή τους, την εταιρεία KALOGIROU καθώς και όλους όσους αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή, από την πρώτη στιγμή.

Από την πλευρά του Κολλεγίου Βακαλό, την εποπτεία είχαν ο υπεύθυνος του Τομέα Γραφιστικής καθηγητής Μιχάλης Γεωργίου και η καθηγήτρια Κατερίνα Φωτεινοπούλου. Συμμετείχαν οι σπουδαστές/άστριες E.N. Αλευροφά, K. Αναστασίου, Λ. Γεωργίου, Ν. Γιαννιός, Β. Δουρουκλάκη, Χ. Δρίτσας, Γ. Ζαβάκος, Π. Ζαμάνης, Ν. Καλογεροπούλου, Δ.-Α. Καραγιάννη, Β. Καρακυριάκου, Β. Κατσίβας, Α.Α. Κοκκίνου, Α. Κοντογιάννη, Ν. Κουρσουμή, Ν. Κύπι, Ε. Κωνσταντινίδη, Κ. Λέκαϊ, Μ. Λουλούδη, Π. Λυκογιάννη, Σ. Μαύρος, Μ.-Μ. Μπογιατζοπούλου, Α.-Μ. Μπουντή, Σ. Μπούσμπουρας, Α.-Χ. Νίκα, Π. Νικόλλι, Δ. Πανάγου, Δ. Σπυράτου, Α. Σπύρου, Α. Σταματοπούλου, Χ. Σωφρόνη, Κ. Τζανακάκη, Μ. Τικάι, Α. Τρομπούκη, Α. Τσοντάκη, Β. Χαχάμη.

Λίγα λόγια για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»:

Το «Μαζί για το Παιδί» και τα σωματεία-μέλη του εργάζονται εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της χώρας μας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά.

Έχει αποσπάσει δύο φορές το βραβείο Bravo Sustainability Award, το 2019 για το πρόγραμμα «Ίσες Ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας» και το 2022 για το πρόγραμμα «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι».

Το 2022 επίσης βραβεύθηκε στο θεσμό Hellenic Responsible Business στην κατηγορία «ΜΚΟ της χρονιάς» για την υπηρεσία της συμβουλευτικής-ψυχολογικής Γραμμής 115 25 μέσω της οποίας ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν σε ερωτήματα παιδιών, εφήβων, γονέων & εκπαιδευτικών.

Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

Τα Σωματεία-μέλη του «Μαζί για το Παιδί»:

Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη» • Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» - Κ.Α.Σ.Π. • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών •Πνοή-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού• Οι Φίλοι του Παιδιού• Οι Φίλοι της Μέριμνας• Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.) •Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» •Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος».

Σχετικά με την KALOGIROU

Το πρώτο κατάστημα με την επωνυμία «Καλογήρου» άνοιξε το 1890 στο κέντρο της Αθήνας και για περισσότερο από 130 χρόνια η ιστορική εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία πολυτελών υποδημάτων, τσαντών και αξεσουάρ. Σήμερα, με ανανεωμένη ταυτότητα, η αλυσίδα KALOGIROU αποτελείται από 10 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και το e-shop Kalogirou.com, προσφέροντας ολοκληρωμένες συλλογές για τη γυναίκα και τον άνδρα.

Εκτός από την ομώνυμη Handmade-in-Greece σειρά KALOGIROU COLLECTION, η αλυσίδα διαθέτει στο brand portfolio της κορυφαίους εμβληματικούς αλλά και ανερχόμενους οίκους μόδας και σχεδιαστές του εξωτερικού, γεγονός που την έχει καταχωρήσει στη συνείδηση του καταναλωτή ως τον απόλυτο προορισμό για luxury shopping.

Παραμένοντας πιστή στις αξίες της από το 1890 έως σήμερα, η KALOGIROU διακρίνεται για την προσήλωση στην εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, την άριστη ποιότητα και το εξαιρετικό service, σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, παρέχοντας στον επισκέπτη μια ξεχωριστή εμπειρία shopping με exclusive συλλογές, αποκλειστικά προνόμια και πολλές ακόμα premium υπηρεσίες.

Το 2017 η KALOGIROU εγκαινίασε μια νέα εποχή ως θυγατρική του Ομίλου FAIS , που δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων μόδας για περισσότερες από 4 δεκαετίες.

Σχετικά με το Κολλέγιο Βακαλό Art & Design

Το Κολλέγιο Βακαλό Art & Design ιδρύθηκε το 1958 και αποτελεί την πρώτη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα. Εδώ και εξήντα τέσσερα χρόνια παρέχει εξειδικευμένες σπουδές ανώτατου επιπέδου στην οπτική επικοινωνία/γραφιστική, την αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου και –πιο πρόσφατα– το Digital Design, οι οποίες είναι επικυρωμένες από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby και οδηγούν στην απόκτηση των τίτλων Bachelor/Master of Arts. Η ιστορική παράδοση, το διεθνές κύρος και το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων του Κολλεγίου, το έχουν καταστήσει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιδραστικά κέντρα που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να καθορίζουν το σύγχρονο ελληνικό Design.