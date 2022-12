Χρυσουλάκης:Οργανώνουμε παγκόσμιο δίκτυο νέων της ελληνικής ομογένειας

Διαδικτυακή συνάντηση με τις ηγεσίες των φοιτητικών συλλόγων των σημαντικότερων πανεπιστημίων της Αυστραλίας.

Διαδικτυακή συνάντηση με τις ηγεσίες των φοιτητικών συλλόγων (Hellenic Associations) των σημαντικότερων Πανεπιστημίων της Αυστραλίας πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης.

Η ευρύτατη αυτή διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Χρυσουλάκη και είχε στόχο την οργάνωση ενός παγκόσμιου δικτύου νέων της ελληνικής Ομογένειας, την αμφίδρομη ενημέρωση, την εξασφάλιση μίας ευρύτατης και δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων και τη δημιουργία γόνιμου εδάφους για πρωτοβουλίες και συνεργασίες προς όφελος πάντα του Ελληνισμού, δεδομένου ότι - όπως τόνισε ο ίδιος - «Ελλάδα και Διασπορά, είμαστε ένα».

Συμμετείχαν περισσότεροι από 20 νέοι ομογενείς, πρόεδροι Οργανώσεων και συγκεκριμένα η ηγεσία των οργανώσεων – «ομπρέλα» NUGAS (National Union of Greek American Students - Μελβούρνη) & CUGA (Combined University Greek Association - Σίδνεϋ) καθώς και η ηγεσία των φοιτητικών συλλόγων (Hellenic Associations) από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Βικτώρια & Νέας Νότιας Ουαλίας, εκπροσωπώντας περισσότερους από 4.000 αυστραλούς φοιτητές, ελληνικής καταγωγής. Μεταξύ των εν λόγω Παν/μίων περιλαμβάνονται το University of Melbourne, το Monash University, το Swinburne University, το La Trobe University, το RMIT University και το Deakin University.

Ειδικότερα, συμμετείχαν οι επικεφαλής των ακολούθων πανεπιστημιακών συλλόγων, φοιτητών ελληνικής καταγωγής: Monash University Hellenic Student Society, Melbourne University Greek Association, Swinburne University Hellenic Society, Swinburne University Hellenic Society, La Trobe University Greek Society, Deakin University Greek Society, RMIT University Society for Hellenes, Macquarie University Greek Association, University of Technology Sydney (UTS) Hellenic Society, Macquarie University Greek Association & University of Technology Sydney (UTS) Hellenic Society.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (Greek Community of Melbourne) και της Greek Australian Society από το Σίδνεϋ καθώς και εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων νέων Αυστραλών ελληνικής καταγωγής και μέλη πολιτιστικών συλλόγων (Greek Youth Generator).

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας εξήρε τη σημασία του Ελληνισμού της Αυστραλίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια κομμάτια της ελληνικής Διασποράς. Παράλληλα αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας για την προώθηση της ελληνικής Γλώσσας, όπως π.χ. η εκπαιδευτική πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής Γλώσσας για παιδιά staellinika.com.

Αναφέρθηκε επιπλέον αναλυτικά και στο πρόγράμμα Study in Greece (με έμφαση στη δυνατότητα εξασφάλισης σχετικών υποτροφιών), δεδομένου ότι αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τους νέους ελληνικής καταγωγής να γνωρίσουν το σύγχρονο πρόσωπο της χώρας καταγωγής τους και να ενισχύσουν την ελληνική τους κληρονομιά, ακόμα και αν δεν μιλούν Ελληνικά.

Υπογράμμισε, δε, ότι η νέα γενιά των Ελλήνων της Διασποράς βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και της μέριμνας της ελληνικής Πολιτείας, ενώ η ενίσχυση του ρόλου του Απόδημου Ελληνισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε τους νέους Αποδήμους και για τη δυνατότητα ψήφου στις εθνικές εκλογές.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι νέοι Ομογενείς ευχαρίστησαν θερμότατα τον κ. Χρυσουλάκη για την πρωτοβουλία αυτής της επικοινωνίας.

Αναφέρθηκαν αναλυτικά στις ποικίλες δράσεις των Hellenic Associations, στόχος των οποίων είναι πάντα η προβολή του ελληνικού πολιτισμού σε Έλληνες και ξένους, η δικτύωση των Ελλήνων της Διασποράς, η ενίσχυση της ελληνικής ταυτότητάς τους και η διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν πεδία συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της υπάρχουσας – ιδιαίτερα σημαντικής και αξιόλογης - δυναμικής στους κύκλους των νέων Ομογενών. Αντηλλάγησαν ιδέες, δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες συνεργασίες με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας τόσο των Hellenic Associations μεταξύ τους όσο και με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η αξιοποίηση της Τεχνολογίας, η οποία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δράσεων που θα φέρουν τους Έλληνες πιο κοντά.