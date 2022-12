Ηράκλειο: Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε εορταστικούς ρυθμούς το Ηράκλειο με τους πολίτες να συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης και να αναμένουν με ανυπομονησία , μικροί και μεγάλοι, τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Οι κεντρικοί δρόμοι, στο σταυρό της πόλης και στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις και η φωταγώγηση πλημμύρισαν με παιδικές φωνές ενώ πλήθος κόσμου κατέκλυσε την πλατεία Ελευθερίας.

Δείτε φωτογραφίες από την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην gallery που ακολουθεί:

Το εορταστικό πρόγραμμα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2023 περιλαμβάνει εκδηλώσεις για κάθε ηλικία, εναρμονισμένες με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και με ιδιαίτερη μέριμνα για το περιβάλλον και είναι μία συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου - ΔΗΚΕΗ.

Oι εκδηλώσεις για τις επόμενες ημέρες

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.12.2022

20.00: Το Metallon στην Κρήτη!

Με εορταστική διάθεση η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιστρέφει στην Κρήτη με το φημισμένο της Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών Metallon υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα. Η βραδιά ανοίγει με τον ύμνο Colonel Marsh από την Γέφυρα του Ποταμού Κβάι, για να ακολουθήσουν γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με την υψίφωνο Βάσια Ζαχαροπούλου. Στο κέντρο του προγράμματος δημοφιλείς συνθέσεις του χαρισματικού Νίνο Ρότα, από ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι. Η βραδιά κορυφώνεται με τη μουσική των διάσημων μιούζικαλ My Fair Lady και New York, New York κι ολοκληρώνεται με την ερμηνεία γνωστών οπερετών του Θεόφραστου Σακελλαρίδη!

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.12.2022

20.00: Χριστούγεννα και στη σκηνή η Βαγγελιώ Φασουλάκη που ανακατεύει χρώματα και ήχους από διάφορα είδη μουσικής σε ένα διαδραστικό ταξίδι γεμάτο μικρές χιουμοριστικές αλλά και περίεργες ιστορίες! Μαζί της οι Νίκος Βογιατζάκης: ηλ. κιθάρα, Γιάννης Σταυρακάκης: ηλ. κιθάρα, Νικόλας Χριστόπουλος: τύμπανα!

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.12.2022

20.00: Συναυλία με το συγκρότημα έντεχνου τραγουδιού «Αρμός»

ΤΡΙΤΗ 27.12.2022

20.15: Η Πελαγία Μουρούζη με τη μπάντα της! Ξένες επιτυχίες, με τη μοναδική φωνή της Πελαγίας! Μαζί της στη σκηνή, οι Νίκος Βέργος: κιθάρα, Στ. Κουρουπάκης: κοντραμπάσο!

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.12.2022

20.15: Η Εμμανουέλα Νινιράκη στη μουσική παράσταση «Αηδόνι στο κλουβί», πιο μελωδική από ποτέ! Μαζί της οι Νίκος Βογιατζάκης: ηλεκτρική κιθάρα, Χάρης Μανουσάκης: ακουστική κιθάρα, Αλέξανδρος Κανακάκης: κλαρίνο και πνευστά.

