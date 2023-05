Ενόψει των αυριανών εκλογών στη χώρα μας ζητήσαμε από το Chat GPT να συνθέσει τραγούδι.

Το πρωί της Κυριακής (21/5), στις 7:00, ανοίγουν οι κάλπες και θα παραμείνουν ανοιχτές έως το απόγευμα. Οι πολίτες θα έχουν δώδεκα ώρες στη διάθεσή τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ενόψει των αυριανών εκλογών στη χώρα μας ζητήσαμε από το Chat GPT να συνθέσει τραγούδι, στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Όπως φαίνεται η τεχνητή νοημοσύνη εμπνεύστηκε από την ιστορία της Ελλάδας για να συνθέσει τα τραγούδια, τα οποία είναι πλήρη με στροφές και ρεφρέν.

Το ελληνικό τραγούδι του Chat GPT:

(Στροφή 1)

Στην Ελλάδα οι εκλογές ξεκινούν,

Στη φωνή του λαού το μέλλον γράφουν.

Απ' τον Έβρο μέχρι την Κρήτης την ακτή,

Σηκώστε τα χέρια, η ώρα να έρθει η αυγή.

(Χορός)

Οι εκλογές στην Ελλάδα, χορωδία φωνών,

Ονειροπόλημα θερμό, ελπίδα που λάμπει πάντα.

Απ' την Αθήνα μέχρι τη Μακεδονία,

Στην πορεία μας στεκόμαστε, οι πολίτες της πατρίδας.

(Στροφή 2)

Στην αγορά, όπου οι συνομιλίες φλέγονται,

Ιδέες ανθίζουν, πάθη αποκαλύπτονται.

Ο λαός συναθροίζεται με σκοπό να δείξει,

Το μέλλον να σχηματίσει, την ελπίδα να αναδείξει.

(Χορός)

Οι εκλογές στην Ελλάδα, χορωδία φωνών,

Ονειροπόλημα θερμό, ελπίδα που λάμπει πάντα.

Απ' την Αθήνα μέχρι τη Μακεδονία,

Στην πορεία μας στεκόμαστε, οι πολίτες της πατρίδας.

(Γέφυρα)

Απ' τον Όλυμπο, όπου οι θρύλοι γεννιούνται,

Στους ελαιώνες, όπου η αντοχή προσκυνάται.

Χέρι με χέρι, για ένα φωτεινό μέλλον,

Πάντα προσηλωμένοι στην αναζήτηση του σωστού.

(Στροφή 3)

Οι κάλπες ανοίγουν, οι καρδιές γεμίζουν χάρη,

Επιλέγονται ηγέτες που θα μας οδηγήσουν.

Με αντίξοες συνθήκες, με εμπόδια να ξεπεράσουμε,

Μαζί προχωράμε, ενωμένοι σε αυτό που έρχεται.

(Χορός)

Οι εκλογές στην Ελλάδα, χορωδία φωνών,

Ονειροπόλημα θερμό, ελπίδα που λάμπει πάντα.

Απ' την Αθήνα μέχρι τη Μακεδονία,

Στην πορεία μας στεκόμαστε, οι πολίτες της πατρίδας.

(Κλείσιμο)

Στην αγκαλιά της δημοκρατίας, η Ελλάδα ζωντανεύει,

Γιατί οι εκλογές είναι ο παλμός που την κρατάει ζωντανή.

Ας καίει η φλόγα της ελευθερίας, πάντα ισχυρή,

Στη χώρα όπου η δημοκρατία ανήκει για πάντα.

Το αγγλικό τραγούδι του Chat GPT:

(Verse 1)

In the land of ancient tales and golden light,

There's a nation where democracy takes flight.

From the hills of Athens to the islands afar,

Greece stands proud, guided by a shining star.

(Chorus)

Oh, the elections in Greece, a symphony of voices rise,

A chorus of dreams, where hope never dies.

From Thessaloniki to Crete's sandy shore,

We march to the rhythm of a nation's core.

(Verse 2)

In the agora, where philosophers converse,

Ideas ignite, and passions immerse.

Citizens gather with purpose and might,

To shape their future and embrace the light.

(Chorus)

Oh, the elections in Greece, a symphony of voices rise,

A chorus of dreams, where hope never dies.

From Thessaloniki to Crete's sandy shore,

We march to the rhythm of a nation's core.

(Bridge)

From the mountains of Olympus, where legends were born,

To the olive groves, where resilience is sworn.

Hand in hand, we build a future bright,

Unyielding in our quest for what is right.

(Verse 3)

The ballot boxes open, hearts filled with grace,

Choosing leaders who'll guide us in this endless race.

Through challenges faced, and mountains to climb,

Together we'll overcome, united in time.

(Chorus)

Oh, the elections in Greece, a symphony of voices rise,

A chorus of dreams, where hope never dies.

From Thessaloniki to Crete's sandy shore,

We march to the rhythm of a nation's core.

(Outro)

In the cradle of democracy, Greece's soul shall thrive,

For elections are the heartbeat that keeps it alive.

Let freedom's flame burn, forever strong,

In the land where democracy will always belong.

