ΑμεΑ: Η κοινωνία και η πολιτεία αλλάζουν όμως χρειάζεται δουλειά ακόμα

Μαριάννα Κρασανάκη

27/08/2023 06:02

Το τραγικό δυστύχημα του 40χρονου Γιώργου στη Βάρκιζα μάς υπενθύμισε πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα οι άνθρωποι με αναπηρία, που αντί να έχουν ίσες ευκαιρίες και ευκολίες με έναν αρτιμελή άνθρωπο, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια σε κάθε κοινωνική τους ενέργεια…

Από που να ξεκινήσουμε; Από τα πεζοδρόμια, που είτε θα είναι κατεστραμμένα, είτε μικρά, είτε με ακαθαρσίες, είτε με παρκαρισμένα μηχανάκια ακόμα και αυτοκίνητα; Από τον δρόμο που δεν έχει καν ειδική γραμμή για να κινούνται με αμαξίδιο; Από τα καταστήματα πώλησης ή εστίασης που δεν έχουν πρόσβαση σε εσωτερικό χώρο, από τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν κάνουν πιο εύκολη την εξυπηρέτησή τους ή από το κράτος που δεν μεριμνεί για να μην συνεχίζονται όλες αυτές οι δυσκολίες στην καθημερινότητα; Ίσως στα θετικά μπορούμε να βρούμε την πλέον ευκολότερη πρόσβαση στη θάλασσα αλλά και εκεί δεν ισχύει σε όλες τις οργανωμένες ακτές.

Τα απογοητευτικά στοιχεία συνεχίζονται… Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το amea-care.gr. Το 80% των σχολείων δεν διαθέτουν ράμπα και τουαλέτα για αναπήρους και δεν έχουν σχέδιο ενημέρωσης / εκκένωσης για τα ΑμεΑ. Η ηχητική σήμανση στους φωτεινούς σηματοδότες δεν ξεπερνάει το 5%. Οι οδηγοί τυφλών στους δρόμους σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι τοποθετημένοι λάθος και οι πινακίδες σε γραφή Μπράιγ είναι ανύπαρκτες.

Η κοινωνία και η πολιτεία προς τα ΑμεΑ

Μπορεί η Ελλάδα να είναι αρκετά πίσω στο θέμα προσβασιμότητας των ΑμεΑ, ωστόσο πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η κοινωνία δείχνει να αλλάζει, δείχνει να σέβεται και να αντιμετωπίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες ισάξια. Οι εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν ωστόσο αρκούν εκείνοι που θα καταφέρουν να δώσουν το παράδειγμα και να δείξουν τον σωστό δρόμο.

Ρωτώντας ανθρώπους ΑμεΑ για το αν νιώθουν ενσωματωμένοι στην κοινωνία, η απάντηση είναι ότι πράγματι βλέπουν την αλλαγή και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για αρκετές ανάγκες τους σε θέματα υγείας, προσβασιμότητας, κοινωνικής συμμετοχής και εφαρμογή νομοθεσιών όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

Μιλήσαμε με τον πρωταθλητή ποδηλασίας, Νίκο Παπαγγελή που έχασε το πόδι του όταν ήταν 15 ετών, ο οποίος έφερε πρόσφατα δύο ασημένια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας. Όπως ο ίδιος είπε:

«Η προσβασιμότητα στην Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό για άτομα με αναπηρία. Πρέπει να διεκδικούμε από μόνοι μας για τα αυτονόητα. Όσον αφορά την κοινωνία έχει αρχίσει και αλλάζει ο τρόπος που ο κόσμος βλέπει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αντιλαμβάνεται ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα με τους αρτιμελείς ανθρώπους. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα. Καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει τα κοινωνικά δίκτυα και οι νέοι άνθρωποι. Ωστόσο πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα της πολιτείας και της κοινωνίας αλλά και θέμα των ατόμων με αναπηρία. Άμα αρχίσουν να δείχνουν ότι βγαίνουν και αξίζουν μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα. Πρέπει να πάνε στην πόλη, στα μαγαζιά, να τους δει ο κόσμος και έτσι η αλλαγή θα γίνει πιο γρήγορα. Σίγουρα έχει ευθύνες η κοινωνία και η πολιτεία αλλά πρέπει να διεκδικούν».

Βλέπουμε λοιπόν την αλλαγή από τα μάτια ενός νέου παιδιού, ενός νεαρού άνδρα που θέλει να διεκδικεί την ίση θέση με τους αρτιμελείς και πιστεύει ότι μπορούν οι ΑμεΑ να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία και να επισημάνουν στην πολιτεία ποιες είναι οι ελλείψεις στην Ελλάδα.

Πρόσβαση στη θάλασσα: Εκεί που βλέπουμε την αλλαγή - Τι είναι το SeaTrac

Και ενώ οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δεν είναι ακόμα προσβάσιμα στα ΑμεΑ, το καλοκαίρι βλέπουμε ότι πολλές παραλίες κάνουν την πρόσβαση στις θάλασσες ευκολότερη, χάρη σε ειδικά μηχανήματα.

Σε μια πολύ σημαντική μελέτη και εφεύρεση προχώρησε το Πανεπιστήμιο Πάτρας, με το Seatrac το οποίο κατάφερε να κάνει τις παραλίες προσβάσιμες σε άτομα με κινητική αναπηρία. Συνολικά 194 μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί σε όλη τη χώρα. Η ιδέα ήρθε το 2009, όταν ο Ιγνάτιος Φωτίου, που έκανε το διδακτορικό του στην Πάτρα, γνώρισε τον Γεράσιμο Φεσσιάν, που κινείται με αμαξίδιο. Η ιδέα του Seatrac αναπτύχθηκε στο εργαστήριο τεχνικής μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας από τον Ιγνάτιο Φωτίου, τον συνεργάτη του Γιώργο Σωτηριάδη και τον καθηγητή Βασίλη Κωστόπουλο. Το 2012 ιδρύθηκε η εταιρεία TOBEA (Thinking Out of the Box Engineering Applications) και κυκλοφόρησε επίσημα το προϊόν της, το SeaΤrac.

