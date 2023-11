Τελετή παράδοσης των 29.543 ευρώ στο «Μαζί για το Παιδί» και υπόσχεση για περισσότερα χιλιόμετρα αλληλεγγύης!

Με την παράδοση της επιταγής ύψους 29.543 ευρώ από το Μεγάλο Χορηγό του No Finish Line Athens, Εθνική Ασφαλιστική, στην πρόεδρο του «Μαζί για το Παιδί», κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, έπεσε και τυπικά η «αυλαία» του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο στον χώρο της Αγοράς του ΟΑΚΑ.

Σε όμορφη και ζεστή εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο «Moxy Athens» την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 έδωσαν το «παρών» όλοι όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχία της κορυφαίας φιλανθρωπικής αθλητικής διοργάνωσης, που φιλοξενήθηκε για 7η συνεχή χρονιά στην Αθήνα.

Περισσότερες από 120 εταιρείες και συνολικά 8.000 δρομείς -αθλητές, αθλούμενοι αλλά και απλοί πολίτες- κατάφεραν να διανύσουν 93.954 χιλιόμετρα αλληλεγγύης τα οποία… μεταφράστηκαν σε 29.543 ευρώ για το 2023 και 193.163 ευρώ συνολικά όλα τα χρόνια, που παραδόθηκαν από την εκπρόσωπο της Εθνικής Ασφαλιστικής Μαρία Κόρακα στο «Μαζί για το Παιδί», ούτως ώστε να συνεχίσει το σπουδαίο έργο στήριξης 30.000 παιδιών που είναι σε ανάγκη!

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, της Υφυπουργού Παιδείας, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, του Προέδρου της ΔΟΑ, κ. Ισίδωρου Κούβελου, της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, των Πρεσβευτών του No Finish Line Athens, κ. Κατερίνα Θάνου και κ. Σπύρο Ανδριόπουλο, η Πρόεδρος του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του διεθνή οργανισμού No Finish Line International, κ. Γιάννη Νικολάου παρέδωσαν την επιταγή στην Πρόεδρο του «Μαζί για το Παιδί», κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, με στόχο την ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα παιδιά.

Παράλληλα βραβεύτηκαν οι πρώτες ομάδες σε χιλιόμετρα προσφοράς αλλά και όσοι διακρίθηκαν σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, ενώ για την προσφορά τους στην διοργάνωση τιμήθηκαν οι χορηγοί και υποστηρικτές για την συνεπή και πολύτιμη στήριξη του No Finish Line Athens.

Η… τελετή λήξης του 100ωρου φιλανθρωπικού αγώνα, που δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αρωγή του μεγάλου χορηγού του No Finish Line Athens, Εθνική Ασφαλιστική, αλλά και πλήθος άλλων χορηγών, έφερε αισιοδοξία στους διοργανωτές και παράλληλα «δίψα» για τη συγκέντρωση ακόμη περισσότερων χιλιομέτρων αλληλεγγύης στη νέα διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2024!

Η πρόεδρος της ένωσης «Μαζί για το Παιδί», κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου η οποία παρέλαβε την επιταγή ύψους 29.543 ευρώ, υπογράμμισε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Νικολάου, την Σοφία Κέδε και στην καταπληκτική ομάδα που έχουν, και φυσικά ευχαριστώ στους χορηγούς αλλά και στον κόσμο που ήρθε και έτρεξε. Μεγάλοι και μικροί, άνθρωποι που ήρθαν σε αμαξίδιο, ή με τα παιδιά τους και συμμετείχαν στον αγώνα.

Είναι η 7η χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η διοργάνωση. Το «Μαζί με το Παιδί» βοηθάει περίπου 30.000 παιδιά το χρόνο. Έχουμε πολλά προγράμματα, ενώ τα φετινά έσοδα από τον αγώνα θα πάνε για την στήριξη των ευάλωτων μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν μικρά παιδιά».

Η Πρόεδρος του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε στάθηκε στο πλήθος συμμετοχών που συμμετείχαν στην διοργάνωση, σημειώνοντας:

«Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε καταφέρει την 7η χρονιά να έχουμε τις περισσότερες ομάδες. Όλοι μαζί και κυρίως οι συμμετέχοντες που παίρνετε ή δε παίρνετε βραβεία διανύοντας λίγα ή πολλά χιλιόμετρα βοηθάμε αυτά τα παιδιά που μόλις ανέφερε η κ. Μαρτίνου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι πολύ σημαντικό που το No Finish Line που ξεκίνησε από το Μονακό στη Νότια Γαλλία, μετά από πολλά χρόνια ήρθε στην Αθήνα το 2017, χάρη στους χορηγούς μας και σε εσάς που το αγαπήσατε και το αγκαλιάσατε αλλά και πολλούς σημαντικούς ανθρώπους που είναι μαζί μας σήμερα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του διεθνή οργανισμού No Finish Line International, κ. Γιάννης Νικολάου τόνισε με νόημα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος καθώς φέτος ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία στις συμμετοχές ομάδων και μεμονωμένων δρομέων στην 7η διοργάνωση No Finish Line Athens. Όμως τα ρεκόρ είναι για να «σπάνε» και με αρωγούς όλους εσάς τους χορηγούς μας αλλά και τους απλούς υποστηρικτές του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού αγώνα δρόμου της χώρας, είμαι σίγουρος πως μπορούμε να θέσουμε ακόμη υψηλότερους στόχους για τη νέα χρονιά, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο έργο της ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσους είστε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και είμαι σίγουρος πως θα συνεχίζουμε όλοι μαζί να δουλεύουμε προκειμένου να συνεισφέρουμε μέσω της διοργάνωσης στην ελληνική κοινωνία».

Τον λόγο πήρε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο οποίος ανέφερε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε και ένα ευχαριστώ γι’ αυτά που κάνετε (σ.σ. απευθυνόμενος στους κ. Νικολάου, κ. Κέδε και κ. Μαρτίνου). Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, σε όλους συμμετείχαν και σε όλους τους συντελεστές αυτής της ξεχωριστής δραστηριότητας. Ως Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού μαζί με την συνάδελφό μου κ. Δόμνα Μιχαηλίδου και σε όλους τους παρευρισκόμενους, τον κ. Ισίδωρο Κούβελο με τον οποίο είχα την τιμή και την χαρά να βρεθώ στην Αρχαία Ολυμπία, θέλω να σας πω πως σήμερα εδώ βλέπουμε το άλλο πρόσωπο του αθλητισμού, το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού. Γιατί αυτό πρέπει να το σηκώνουμε ψηλά εμβληματικά ως σημαία, γιατί υπάρχει και άλλος αθλητισμός, όχι ο ανταγωνιστικός. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα το No Finish Line, χωρίς τελειωμό. Οι διαγωνιζόμενοι εδώ δεν ανταγωνίζονται διαγωνιστικά, εδώ καταθέτουν την ψυχή τους και την καρδιά τους προς όφελος της κοινωνίας προς όφελος των μικρών παιδιών».

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Παιδείας, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου πρόσθεσε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από τη δική μου την πλευρά γιατί οι δράσεις σαν αυτές είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνία γιατί «ανοίγουν» λίγο το μυαλό όλων μας ως προς το κομμάτι της διαφορετικότητας. Πως καταλαβαίνουμε ότι μια οικογένεια είναι διαφορετική βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, ή της σύνθεσης του νοικοκυριού; Είναι σημαντικό λοιπόν που φέτος δίνεται στήριξη σε μονογονεϊκές οικογένειες με μικρά παιδιά».

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της ΔΟΑ, κ. Ισίδωρος Κούβελος σημείωσε:

«Συγχαρητήρια για το υπέροχο έργο. Εκτός από το κοινωνικό όφελος της διοργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό πως ο θεσμός αυτός φέρνει τα παιδιά κοντά στο όμορφο ταξίδι του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι ότι πιο όμορφο υπάρχει και μπορεί να ζήσει ένας νέος σε όλη του ζωή και όχι για τον τερματισμό αλλά για το ταξίδι. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε».

Επιπρόσθετα η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, κ. Λουκία Κεφαλογιάννη η οποία από το 2021 στηρίζει ανελλιπώς την διοργάνωση, υποστήριξε:

«Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση για την επισφράγιση της προσφοράς του No Finish Line στη ένωση «Μαζί για το Παιδί» βραβεύοντας παράλληλα τις πρώτες ομάδες σε χιλιόμετρα προσφοράς.

Ως Περιφέρεια Αττικής στηρίξαμε για μια ακόμα χρονιά το μεγάλο αυτό κοινωνικό, αθλητικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός No Finish Line και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που «γράψαμε» μαζί χιλιόμετρα για καλό σκοπό. Είμαστε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που στόχο έχει την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, ανοίγοντας την αγκαλιά μας σε όλα τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη.

Με αυτή την εξαιρετική αφορμή της διοργάνωσης στο Βόρειο Τομέα έχουμε μια ιδανική ευκαιρία κάθε χρόνο να αφήνουμε ένα δυνατό κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα μέσω μιας πρωτοβουλίας που πηγαίνει μπροστά την κοινωνία και την Αττική μας, ενισχύοντας την υγεία και την ευζωία.

Να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» Αλεξάνδρα Μαρτίνου, καθώς και στον διευθύνων του No Finish Line International, Γιάννη Νικολάου αλλά και σε όσους συμβάλλουν για να πραγματοποιηθεί αυτή η σημαντική διοργάνωση στην Ελλάδα».

«Κλείνοντας» η εκπρόσωπος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Μεγάλου Χορηγού No Finish Line Athens, κ. Μαρία Κόρακα εξήγησε:

«Για εμάς δεν είναι μόνο χαρά αλλά και τιμή που καταφέραμε να είμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας. Δυστυχώς δεν σταματάνε οι ανάγκες, αν και πολύ θα θέλαμε να υπάρχει ένα τέλος. Παρόλα αυτά είμαστε χαρούμενοι που είμαστε δίπλα σας. Αυτήν την διοργάνωση την αγαπήσαμε και εμείς, οι διοικήσεις μας και οι ομάδες μας για να «γράφουμε» χιλιόμετρα ώστε να συνεισφέρουμε στην ένωση «Μαζί με το Παιδί».»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες ομαδικές βραβεύσεις:

Εταιρείες, Οργανισμοί́

Α’ Κατηγορία – από́ 15 έως 29 άτομα

1η Novonordisk OFKA Running Team 1766 χλμ.

Β’ Κατηγορία – από́ 30 έως 59 άτομα

1η Δέλτα Τρόφιμα 2757 χλμ.

Γ’ Κατηγορία – από́ 60 έως 119 άτομα

1η Priority Consultants 2799 χλμ.

Δ’ Κατηγορία – από́ 120 άτομα και άνω

1η Εθνική Ασφαλιστική 3056 χλμ.

Σύλλογοι: Αθλητικοί́, Πολιτιστικοί́, Κοινωνικοί́

Α’ Κατηγορία – από́ 15 έως 29 άτομα

1η Γαλάτσι Runners 1636 χλμ.

Β’ Κατηγορία – από́ 30 άτομα έως 59 άτομα

1η Active Monkeys 1700 χλμ.

Γ’ Κατηγορία – από́ 60 άτομα και άνω

1η Αθλητικό Σωματείο Αγ. Παρασκευής 4876 χλμ.

Σχολεία: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

Α’ Κατηγορία – από́ 30 έως 59 άτομα

1η 2°Δημοτικό Αγ. Παρασκευής 1031 χλμ.

Β’ Κατηγορία – από́ 60 έως 119 άτομα

1η Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο-Λύκειο 1420 χλμ.

Γ’ Κατηγορία – από́ 120 άτομα και άνω

1η Γερμανική Σχολή Αθηνών 7659 χλμ.

Ειδικές βραβεύσεις:

Open Bet, 1η Εταιρία στο Charity Run 100h, Α' κατηγορία (15-29 άτομα)

6o NO FINISH LINE ATHENS

Τιμής ένεκεν απονεμήθηκε:

Στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, που συμμετέχει και στηρίζει ανελλιπώς από το 2017 το No Finish Line Athens.

Στην HERBALIFE GREECE, που συμμετέχει και στηρίζει ανελλιπώς από το 2017 το No Finish Line Athens.

Στο Μποδοσάκειο Δημοτικό του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που συμμετέχει και στηρίζει ανελλιπώς από το 2017 το No Finish Line Athens.

Στον όμιλο EUROBANK που συμμετείχε και στήριξε το 7ο No Finish Line Athens με τη μεγαλύτερη ομάδα.

Στον Γιώργο ΠΑΤΟΥΛΗ για την πολύτιμη στήριξη στο No Finish Line Athens.

Στη Λουκία ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ για την πολύτιμη στήριξη στο No Finish Line Athens.

Στη Χριστίνα ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ για την πολύτιμη στήριξη στο No Finish Line Athens.

Στον όμιλο ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την πολύτιμη στήριξη στο No Finish Line Athens.

Στο MOXY ATHENS για την πολύτιμη στήριξη στο No Finish Line Athens.

Στην ACS COURIER για την πολύτιμη στήριξη στο No Finish Line Athens.

Ατομικές Βραβεύσεις:

Πρώτος Άνδρας στο φιλανθρωπικό Charity Run 100h

7Ο NO FINISH LINE ATHENS

Πρώτη Γυναίκα στο φιλανθρωπικό Charity Run 100h

7Ο NO FINISH LINE ATHENS