Γλυπτά του Παρθενώνα – Βρετανικό Μουσείο: «Συνεχείς και εποικοδομητικές συζητήσεις με την Ελλάδα»

«Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μία συνεταιριστική σχέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές», όπως υποστήριξε εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου.

Το ζήτημα αναφορικά με την προοπτική επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα παραμένει ορθάνοιχτο, όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα (25/01) εξ αποστάσεως στα εγκαίνια της έκθεσης “Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic” του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου επεσήμανε πως «οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μία συνεταιριστική σχέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι συνεχείς και εποικοδομητικές», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ τού να μοιραζόμασθε τα σπουδαιότερα αντικείμενά μας, με κοινό σε όλο τον κόσμο και τού να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της απίστευτης συλλογής που έχουμε στο Μουσείο», προσέθεσε.

Μητσοτάκης: «Θα επιμείνουμε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα»

«Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά και πως αμφότερες οι πλευρές έχουν το όραμα να δουν πέρα από τις διαφωνίες του παρελθόντος και να αγκαλιάσουν μία νέα εποχή συνεργασίας, που θα είναι επωφελής για όλους», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικές ειδήσεις