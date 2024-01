Μητσοτάκης: Θα επιμείνουμε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.