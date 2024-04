«Βόμβα» από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Γιατί διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τέθηκε υπό την κηδεμονία του πατέρα της με δικαστική εντολή το 2008

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram καθώς όπως αναφέρουν πηγές η ίδια ήταν «εντελώς δυσλειτουργική».

Ο λογαριασμός της ποπ σταρ στο Instagram, τον οποίο ενημέρωνε τακτικά, εξαφανίστηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση εναντίον της οικογένειάς της σε μια ανάρτηση σοκ.

Το TMZ αναφέρει ότι φίλοι της τραγουδίστριας την έχουν χαρακτηρίσει «εντελώς δυσλειτουργική» και ισχυρίζονται ότι βρίσκεται στην χειρότερη ψυχική και οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών.

Πηγές από το περιβάλλον της Σπίαρς ισχυρίζονται ότι η 41χρονη Μπρίτνεϊ αντιμετωπίζει από «σοκαριστικές εναλλαγές της διάθεσης» και έχει απομονωθεί.

Όσοι παραμένουν κοντά στην σταρ πιστεύουν ότι τα πήγαινε καλύτερα ενώ βρισκόταν υπό την εποπτεία του πατέρα της, η οποία έληξε το 2021.

Τα 13 «πέτρινα» χρόνια

Η ποπ σταρ τέθηκε υπό την κηδεμονία του πατέρα της με δικαστική εντολή το 2008, με την 13χρονη αυτή συμφωνία, κατά την οποία ο πατέρας της είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε όλες τις οικονομικές και ιατρικές αποφάσεις για την Μπρίτνεϊ να λήγει το 2021.

Τον Ιούνιο του 2021 η Σπίαρς μίλησε για πρώτη φορά στο δικαστήριο για όλα αυτά τα χρόνια, παρακαλώντας τον δικαστή να την απελευθερώσει από μία «κακοποιητική», όπως την χαρακτήρισε κηδεμονία του πατέρα της. Στην κατάθεσή της, ισχυρίστηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό το συντηρητικό αυτό καθεστώς, αναγκάστηκε να κάνει περιοδεία παρά τη θέλησή της, ενώ δεν της επέτρεψαν να παντρευτεί ή να κάνει παιδί αλλά και πως της έδιναν λίθιο, που την έκανε να φαίνεται σαν «μαστουρωμένη» και «ναρκωμένη».

«Θέλω απλώς τη ζωή μου πίσω. Έχουν περάσει 13 χρόνια και είναι αρκετά», είπε η Μπρίτνεϊ ενώπιον δικαστηρίου σε μία άκρως φορτισμένη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία χαρακτήρισε το διάστημα εκείνο ως «πέτρινα χρόνια». Μετά από εκείνη τη μαρτυρία η Σπίαρς μπόρεσε να προσλάβει μόνη της δικηγόρο και κατάφερε την αναστολή της κηδεμονίας από τον πατέρα της.

Από τότε η Μπρίτνεϊ έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, σίγουρα πολύ πιο απελευθερωμένο με εκείνο των προηγούμενων ετών, ενώ κυκλοφόρησε και δύο τραγούδια, ένα με τον Έλτον Τζον, το Hold Me Closer και το Mind Your Business με τον Will.i.am., ενώ κυκλοφόρησε και την αυτοβιογραφία της «The Woman In Me».

Στο βιβλίο υπάρχουν εκτενείς αναφορές στην 13χρονη «φυλακή» της, ενώ γράφει χαρακτηριστικά ότι ένιωθε «σαν σκιά του εαυτού μου».