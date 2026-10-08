Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες - Ανάμεσα τους και ένα βρέφος

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά στην Εθνική Οδό Ναυπλίου - Μυκηνών στην Αργολίδα το πρωί της 8ης Οκτωβρίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες - Ανάμεσα τους και ένα βρέφος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Ένας επιβάτης εγκλωβίστηκε και απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες πριν παραδοθεί στο ΕΚΑΒ.
  • Η Τροχαία Ναυπλίου εξετάζει τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Αργολίδα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα στην Εθνική Οδό Ναυπλίου - Μυκηνών.

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και πληρώματα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.

ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΑΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ένας από τους επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος. Πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό του, προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθεί στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΑΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ

Συνολικά, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα βρέφος.

ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΑΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ναυπλίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΑΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ
ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΑΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙ ΕΝΑ ΒΡΕΦΟΣ
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