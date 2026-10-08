Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τόσο με τον αριθμό 199 της Πυροσβεστικής, όσο και με το 100 της Άμεσης Δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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