Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

Τι συνέβη με τους αριθμούς της Πυροσβεστικής και της Άμεσης Δράσης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη
ΕΛΛΑΔΑ
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Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τόσο με τον αριθμό 199 της Πυροσβεστικής, όσο και με το 100 της Άμεσης Δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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