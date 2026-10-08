Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

Snapshot Ο αριθμός 100 τηςμεσης Δρά αντιμετωπίζειρινά προβλήματα λόγω εργασιών παρόχου τηλεφωνίας.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 για άμεση αστυνομική συνδρομή.

Η κλήση στο 112 είναι διαθέσιμη για επείγουσες ανάγκες και κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η λειτουργία του αριθμού 100 αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Snapshot powered by AI

Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας.

Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται άμεση αστυνομική συνδρομή και επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Η κλήση στο 112 είναι διαθέσιμη για επείγουσες ανάγκες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η επικοινωνία με το 100 αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.

«Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ..