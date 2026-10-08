Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 και του 199 - Λειτουργικά τα τηλεφωνικά κέντρα Άμεσης Δράσης

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι τηλεφωνικές γραμμές είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας των παρεμβάσεων στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του παρόχου

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Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 και του 199 - Λειτουργικά τα τηλεφωνικά κέντρα Άμεσης Δράσης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών 100 και 199 αποκαταστάθηκε μετά τις 16:00, μετά από τεχνικό ζήτημα που προκάλεσαν εργασίες του ΟΤΕ.
  • Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας είχαν θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας τις γραμμές της Άμεσης Δράσης και του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Κατά τη διάρκεια της βλάβης, οι κλήσεις εκτρέπονταν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Δόθηκαν εναλλακτικοί αριθμοί κινητών τηλεφώνων ανά περιφέρεια για την επικοινωνία με τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Ο ΟΤΕ επιβεβαίωσε ότι η δυσλειτουργία οφειλόταν αποκλειστικά σε προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες και δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα στα δίκτυα.
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Σε κανονικούς ρυθμούς επέστρεψε η επικοινωνία με το 100 και το 199 μετά τις 16:00, καθώς επιλύθηκε το τεχνικό ζήτημα που είχε προκύψει από εργασίες του ΟΤΕ στο δίκτυο, υποχρεώνοντας νωρίτερα τις αρχές να εκτρέπουν τις κλήσεις των πολιτών στο 112.

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα, η επικοινωνία με τα τριψήφια νούμερα έκτακτης ανάγκης επανήλθε πλήρως. Το πρόβλημα που μπλόκαρε προσωρινά τις γραμμές 100 της Άμεσης Δράσης και 199 της Πυροσβεστικής λύθηκε. Σύμφωνα με ενημέρωση από εκπρόσωπο του ΟΤΕ, η δυσλειτουργία προήλθε αποκλειστικά από προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες που πραγματοποίησε η εταιρεία στις πλατφόρμες των τριψήφιων αριθμών. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με τα δίκτυα και οι κλήσεις διεκπεραιώνονται κανονικά.

Η προσωρινή λύση του 112

Νωρίτερα, επικράτησε αναστάτωση. Οι πολίτες αδυνατούσαν να καλέσουν απευθείας την Αστυνομία ή τα κατά τόπους πυροσβεστικά κλιμάκια. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι τηλεφωνικές γραμμές είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας των παρεμβάσεων στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του παρόχου. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού, οι υπηρεσίες έδωσαν άμεση οδηγία εκτροπής, ζητώντας από όσους χρειάζονταν συνδρομή να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Λίγο αργότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε σε αντίστοιχη δημόσια τοποθέτηση, επιβεβαιώνοντας τη δυσλειτουργία και στα δικά του τηλεφωνικά κέντρα.

Τα εναλλακτικά τηλέφωνα ανά περιφέρεια

Για την επικοινωνία των πολιτών με τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τη διάρκεια της βλάβης, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένοι αριθμοί κινητών τηλεφώνων.

  • Στην Αττική η επικοινωνία γινόταν στο 6936839213, ενώ στην Πελοπόννησο στο 6952000636.
  • Στη Δυτική Ελλάδα οι πολίτες καλούσαν το 6952000635 και στη Στερεά Ελλάδα το 6937210498.
  • Για τη Δυτική Μακεδονία είχε διατεθεί η γραμμή 6952000632.
  • Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λειτουργούσαν τα τηλέφωνα 6937247831 και 6952000630, στη Θεσσαλία τα 6936022197 και 6952000634,
  • στην Ήπειρο τα 6936022170 και 6952000633,
  • ενώ στα Ιόνια Νησιά οι αριθμοί 6936773163 και 6952000641.
  • Για την Κεντρική Μακεδονία το τηλεφωνικό κέντρο δεχόταν κλήσεις στο 6936022067.
  • Στο Βόρειο Αιγαίο χρησιμοποιήθηκαν τα 6937370835 και 6952000513,
  • στο Νότιο Αιγαίο τα 6936884987 και 6952000638,
  • και τέλος για την Κρήτη είχαν επιστρατευθεί τα 6936022328 και 6952000517.
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