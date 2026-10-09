Ελευσίνα: Εξετάζεται πολιτικό κίνητρο για το μαχαίρωμα σε 32χρονο- Η σύνδεση με συμβάν τον Αύγουστο

Snapshot Η επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα πιθανόν έχει πολιτικό κίνητρο και συνδέεται με ακροδεξιές ομάδες στην περιοχή.

Οι δράστες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, ενώ το θύμα σχετίζεται με τον ευρύτερο αριστερό χώρο.

Η αστυνομία εξετάζει τη σύνδεση της επίθεσης με παλαιότερη σύγκρουση ακροδεξιών και αντιφασιστών τον Αύγουστο στην ίδια περιοχή.

Το Προλεταριακό Αντιφασιστικό Μέτωπο Δυτικών Προαστίων καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε σε συλλογική και οργανωμένη αντίδραση ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό.

Η ανακοίνωση του Μετώπου επισημαίνει την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και τονίζει την ανάγκη διαρκούς αντιφασιστικής δράσης σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Πολιτικό υπόβαθρο εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχει η επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία και οι πληροφορίες από την έρευνα των Αρχών στρέφουν την προσοχή σε τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να κινούνται στον ακροδεξιό χώρο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις άνδρες φέρονται να είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Όπως φέρεται να κατέθεσε, πριν τον τραυματίσουν με μαχαίρι στο πόδι, οι δράστες τού είπαν: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με συμπλοκή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο, επίσης στην Ελευσίνα, μεταξύ ομάδων ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο είχαν δημοσιοποιήσει σε ιστοσελίδα που διατηρούν στοιχεία και φωτογραφίες προσώπων που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν συμμετάσχει στην επίθεση κατά της ομάδας των αντιφασιστών. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο περιστατικό του καλοκαιριού και τη νέα επίθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 32χρονος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες τού είπαν πως τον χτύπησαν επειδή είχε αναρτήσει τις επίμαχες φωτογραφίες. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη συμπλοκή του Αυγούστου ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Η ανακοίνωση του Προλεταριακού Αντιφασιστικού Μετώπου Δυτικών Προαστίων

Με αφορμή την επίθεση, το Προλεταριακό Αντιφασιστικό Μέτωπο Δυτικών Προαστίων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση σε βάρος αντιφασίστα και καλεί σε συσπείρωση και κινητοποίηση του αντιφασιστικού κινήματος.

Στην ανακοίνωσή του, το Μέτωπο συνδέει το περιστατικό με την ευρύτερη δράση ακροδεξιών ομάδων, αναφέρεται στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και στη δράση της Χρυσής Αυγής, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογικής και οργανωμένης αντίδρασης απέναντι στον φασισμό και τον ρατσισμό.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Δολοφονική επίθεση με μαχαίρι στον αντιφασίστα στην Ελευσίνα θα απαντηθεί κοινωνικά και μαχητικά.

Καλούμε όλο το αντιφασιστικό κίνημα σε πλήρη συσπείρωση και μαχητική θέση ενάντια στους μαχαιροβγαλτές νοσταλγούς των ναζί.

Ο φασισμός δεν πέφτει από τον ουρανό. Γεννιέται μέσα στις αντιθέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας και αποτελεί την πιο ακραία και αντιδραστική μορφή υπεράσπισης της εξουσίας του κεφαλαίου. Όταν η κοινωνική οργή μεγαλώνει, ο φασισμός επιχειρεί να της δώσει άλλον στόχο. Να στρέψει τον εργαζόμενο ενάντια στον μετανάστη, τον φτωχό ενάντια στον φτωχότερο, τον έναν καταπιεσμένο ενάντια στον άλλο. Ο ρατσισμός και ο εθνικισμός είναι τα όπλα του για να διασπά την εργατική τάξη και να κρύβει τον πραγματικό ταξικό αντίπαλο.

Γι’ αυτό η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και η δηλωμένη πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική δράση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλώς ένα ακροδεξιό κόμμα. Ήταν μια ναζιστική οργάνωση με τάγματα εφόδου, ξυλοδαρμούς και δολοφονικές επιθέσεις. Δεν ξεχνάμε τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τον Σαχζάτ Λουκμάν. Δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε τη μνήμη αυτών των εγκλημάτων να ξεθωριάσει για να παρουσιαστούν ξανά οι ίδιοι άνθρωποι και οι ίδιες ιδέες ως κάτι «καινούργιο» ή «αντισυστημικό».

Σε μια εποχή πολέμων, ακρίβειας, φτώχειας και ανασφάλειας, η ακροδεξιά προσπαθεί ξανά να δηλητηριάσει την κοινωνική οργή με ρατσισμό, εθνικισμό και μίσος. Προσπαθεί να πείσει τον εργαζόμενο ότι για τη ζωή που του στερούν φταίει ο πρόσφυγας, ο μετανάστης, ο διαφορετικός. Να μετατρέψει την αγανάκτηση σε τυφλό μίσος και να αφήσει στο απυρόβλητο τις πραγματικές σχέσεις εκμετάλλευσης και εξουσίας.

Απέναντι σε αυτή την απειλή δεν χωρά εφησυχασμός. Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με σιωπή και αναμονή. Αντιμετωπίζεται πολιτικά και μαζικά, στους χώρους δουλειάς, στις σχολές και στις γειτονιές, με οργάνωση, ταξική αλληλεγγύη και συλλογική δράση. Η αντιφασιστική πάλη δεν είναι τελετουργία μιας επετείου. Είναι καθημερινό μέτωπο απέναντι στον φασισμό, στον ρατσισμό και στις κοινωνικές συνθήκες που τους επιτρέπουν να σηκώνουν ξανά κεφάλι.

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ

Προλεταριακό Αντιφασιστικό Μέτωπο Δυτικών Προαστίων

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