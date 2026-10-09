Αχαΐα: Νεκρός 50χρονος από πτώση πεύκου την ώρα που το έκοβε, στην Τριταία

Snapshot Ένας 50χρονος άνδρας σκοτώθηκε στην Τριταία Αχαΐας κατά τη διάρκεια κοπής πεύκου.

Ένα σαθρό τμήμα του δέντρου αποσπάστηκε και έπεσε πάνω του, προκαλώντας τον θάνατό του.

Ο άνδρας ήταν πατέρας ενός παιδιού και ιδιοκτήτης καφενείου στο χωριό Κάλφα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στο χωριό Κάλφα Τριταίας, στον δήμο Ερυμάνθου Αχαΐας, με θύμα τον 50χρονο.

Ο άνδρας επιχειρούσε να κόψει ένα πεύκο όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, αποσπάστηκε μεγάλο τμήμα του δέντρου που ήταν σαθρό. Το κομμάτι έπεσε πάνω του, προκαλώντας τον θάνατό του, σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό μέσο.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο χωριό, όπου ο 50χρονος διατηρούσε το καφενείο. Ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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