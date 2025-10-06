Αναστάτωση στην Πάτρα: Κατέρρευσε πεύκο 15 μέτρων στην Πλατεία Όλγας
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πλατεία Όλγας στην Πάτρα όταν κατέρρευσε ξαφνικά ένα πεύκο ύψους 15 μέτρων.
Όπως αναφέρει το tempo24.gr, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ρίζες του πεύκου ήταν σάπιες και δεν μπορούσαν πλέον να το συγκρατήσουν, σε συνδυασμό με το πρόσθετο βάρος και τη φθορά από τη βροχή, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.
Το δέντρο βρισκόταν στην πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη, σε σημείο που περιμετρικά είναι ήδη περιφραγμένο λόγω των εργασιών ανάπλασης της πλατείας.
Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν συνεργεία εργαζομένων ή διερχόμενοι πολίτες, ενώ από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
