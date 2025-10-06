Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν 59 αλλοδαποί και συνελήφθησαν δύο διακινητές

Στην Κάρπαθο, λιμενικοί εντόπισαν 59 άτομα που έφτασαν από τις τουρκικές ακτές και βρέθηκαν σε παραλία της περιοχής Αφιάρτη, κοντά στο Διακόφτη. Ανάμεσά τους υπήρχε ένας άνδρας που χρειάστηκε ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού και στη συνέχεια, με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Απέρι.

Κατά τις έρευνες στη γύρω θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκε ταχύπλοο με σημαία Ουκρανίας, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, ένας από το Αζερμπαϊτζάν και ένας από τη Μολδαβία, που φέρονται να μετέφεραν τους μετανάστες. Παρότι αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές των λιμενικών, τελικά συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά μεταναστών και απείθεια, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καρπάθου.