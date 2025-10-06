Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε
Ο άτυχος άνδρας φέρεται να στραβοκατάπιε με ενώ έτρωγε με αποτέλεσμα να πνιγεί και να αφήσει την τελευταία του πνοή
Τραγικό θάνατο βρήκε στην παραλία του Βόλου ένας άνδρας το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10).
Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο εκδρομέας βρισκόταν στην πόλη για διακοπές και απολάμβανε το γεύμα του σε παραλιακή επιχείρηση. Ο άνδρας φέρεται να στραβοκατάπιε ενώ έτρωγε κρέας, με αποτέλεσμα να πνιγεί και να αφήσει επί τόπου την τελευταία του πνοή.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών αλλά και γιατρών του Νοσοκομείου Βόλου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα, ο άτυχος άντρας κατέληξε.
Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για άνδρα 75 ετών.
